MC Cabelinho se declara à namorada e joga indireta sobre casamento

Escrito por Metrópoles
MC Cabelinho surpreendeu os fãs nesse sábado (11/10) ao se declarar publicamente para a namorada, Giovanna Mendes, em uma rara demonstração de carinho nas redes sociais. Em uma sequência de fotos e vídeos apaixonados, o cantor celebrou o aniversário da amada com uma mensagem cheia de emoção — e um toque de mistério sobre o futuro do casal. Veja o post aqui.

“Escolhemos ser um casal low profile, mas hoje não teve jeito, amor”, escreveu ele, abrindo uma exceção à regra da discrição. “É teu aniversário e te desejo saúde, caminhos abertos e que você continue com essa determinação para realizar seus sonhos. Feliz demais em dividir esta vida com você!”

Mas o que chamou atenção mesmo foi o final da legenda, onde Cabelinho deixou uma pista que animou os seguidores: “O futuro é logo ali”, acompanhado dos emojis de igreja e aliança. Será que vem casamento por aí?

Giovanna respondeu com a mesma sensibilidade: “Tudo que eu pudesse falar é precioso demais para se compartilhar… É muito especial nosso encontro, parceria de outras vidas. Que a gente continue a história linda que já temos!”

Diferente do namorado famoso, que soma mais de 13 milhões de seguidores, Giovanna mantém a discrição: com perfis privados no Instagram e TikTok, ela raramente aparece na mídia. O casal assumiu o namoro em dezembro de 2024 e, desde então, evita os holofotes.

