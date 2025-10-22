MC Daniel nega falta de apoio financeiro ao filho e revela acordo verbal com Lorena Maria

22/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
MC Daniel, por meio de sua equipe jurídica, a Kaizer Sociedade de Advogados, negou que esteja inadimplente com as responsabilidades financeiras relacionadas ao filho que teve com a influenciadora digital Lorena Maria. Segundo os representantes legais do cantor, foi firmado um acordo verbal entre as partes após o término da relação, o qual estaria sendo cumprido de forma pontual e documentada. As declarações da defesa ocorrem após virem a público informações de que Lorena estaria arcando sozinha com despesas essenciais da criança, como roupas, medicamentos e salários de funcionários da residência onde vive com o filho. Conforme apuração do portal LeoDias, a influenciadora teria solicitado que o artista assumisse ao menos os custos com as babás, o que ele teria aceitado.

Fontes próximas ao ex-casal alegam ainda que, ao tomar conhecimento de que a ex-companheira estaria conhecendo outra pessoa, MC Daniel teria reduzido a ajuda financeira prestada até então. Em nota, a defesa de MC Daniel afirma que o artista vem cumprindo integralmente todas as obrigações relacionadas ao filho, de forma regular, contínua e devidamente comprovada. Atualmente, segundo a equipe jurídica, o cantor arca com despesas mensais que superam R$ 38 mil, valor que inclui:

Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena Maria e MC Daniel no lançamento de “Vale Tudo”Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena Maria e MC DanielFoto: Reprodução/Instagram @badgallore
Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Rás, MC Daniel e Lorena MariaFoto: Reprodução/Instagram @badgallore
Foto: Reprodução/Instagram @badgallore
Lorena Maria e MC DanielFoto: Reprodução/Instagram @badgallore

Leia Também

  • Pagamento integral do aluguel do imóvel onde residem Lorena e o filho, Rás;

  • Custos com profissionais de apoio (babás e cuidadoras), conforme as necessidades da criança;

  • Manutenção do plano de saúde de Rás, pago diretamente à operadora;

  • Apoio em outras despesas adicionais, sempre que comunicado de boa-fé.

Além desse montante mensal, a assessoria destacou que o valor não inclui outras despesas que MC Daniel também cobre diretamente, como:

  • Passagens aéreas para o deslocamento da criança entre São Paulo e Rio de Janeiro;

  • Estrutura de apoio e cuidadores em São Paulo, durante o período em que Rás está sob seus cuidados;

  • Convênio médico, que é pago separadamente e não integra os R$ 38 mil mensais.

Defesa cobra responsabilidade e provas:

A assessoria jurídica reforça que, ao término do relacionamento, houve um acordo verbal entre as partes quanto aos cuidados com o filho, e que não há qualquer descumprimento, omissão ou interrupção nos pagamentos. Os advogados alertam que alegações de inadimplemento devem ser acompanhadas de provas concretas, pois declarações sem documentação adequada “não se sustentam juridicamente” e podem causar distorções prejudiciais à honra do artista, além de expor desnecessariamente um menor de idade.

Proteção da imagem do filho:

Ainda segundo a defesa, a situação envolve um menor protegido pelo artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à preservação da imagem, privacidade e dignidade. A nota reforça que questões familiares e financeiras devem permanecer restritas ao âmbito privado e jurídico, evitando exposições públicas que possam comprometer o bem-estar emocional da criança.

Por fim, a equipe jurídica de MC Daniel declara que o artista segue comprometido com a condução ética, responsável e sigilosa de todas as questões familiares, priorizando o melhor interesse do filho.

Procurada pelo portal LeoDias, Lorena Maria afirmou que já está buscando amparo jurídico para resolver a situação da melhor forma e resguardar a imagem do filho.

