mc-daniel-posta-comprovantes,-apaga-em-seguida-e-lorena-maria-rebate:-“nunca-te-pedi-nada”

Após o portal LeoDias trazer em primeira mão o caso de MC Daniel e Lorena Maria na última quarta-feira (22/10), o ex-casal voltou a protagonizar uma nova confusão nesta quinta-feira (23/10), com trocas de farpas e exposição de comprovantes. A influenciadora vai acionar judicialmente o ex-companheiro por questões relacionadas aos cuidados do filho, o pequeno Rás. Em resposta, o funkeiro compartilhou recibos de pagamento envolvendo a criação do herdeiro e despesas com moradia, transferências e uma guia de recolhimento jurídico, mostrando que quitou taxas para oficializar guarda, pensão e visitas, afirmando que, desde então, a influenciadora teria iniciado o conflito.

A blogueira rebateu, apresentando outra versão dos fatos, e, logo em seguida, o artista deletou a postagem das redes sociais com os valores: “Nunca vou deixar de cumprir minhas responsabilidades. Tudo o que é solicitado é pago imediatamente, de aluguel a botijão de gás, e sempre será feito com o maior carinho. Ajudar pessoas que nem conheço faz parte do meu dia a dia; imagina o que eu faço por aqueles por quem eu daria a vida.Tudo isso começou porque eu quis oficializar a guarda, a pensão e as visitas”, disparou MC Daniel.

O valor da guia de recolhimento foi de R$ 14.373,44. Em uma planilha com despesas relacionadas à criação do filho, incluindo babás no Rio de Janeiro e em São Paulo, passagens aéreas, aluguel da mansão onde Lorena reside com o pequeno, convênio médico, água e luz, o total chega a R$ 85.604,53. Além disso, diversos pagamentos via PIX feitos por Daniel Amorim Nicola, empresário e pai do cantor, foram divulgados, incluindo: R$ 1.740,00 para pediatra e vacinas; R$ 30.503,23 de aluguel; R$ 457,14 de luz; R$ 5.523,10 de água; dedetização da casa por R$ 595; botijão de gás por R$ 1.030,00; e R$ 5.074,99 destinados às babás, entre outros gastos.

Versão da Lorena:

“Já que o outro quer se provar a qualquer custo, vou ser mais específica: desde o nascimento do Rás, dou conta de tudo sozinha. Ele alugou a casa para morarmos em família e há um contrato; se eu sair antes, há multa. A única coisa que pedi foi que começasse a pagar a babá, pois, mesmo puérpera e sem trabalhar, eu arcava com tudo: babá, funcionária da casa onde ele levava 500 pessoas, compras, custos da residência, fraldas, leite, vacinas, pediatra, médico etc. Ele começou a pagar a babá há 3 meses, pois foi a única solicitação que fiz (trabalho e preciso). Os R$ 38 mil que ele menciona correspondem ao total da casa que ele alugou para a família, junto com a babá que passou a pagar, e só isso”, apontou a criadora de conteúdo.

“Eu concordei com esse valor verbalmente porque posso e sempre dou o melhor para meu filho. Durante todo esse tempo, foi pedido que eu não recorresse ao jurídico, e eu aceitei. Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas um motorista eventual e um segurança quando eu precisasse levar o Rás às consultas ou passear, e foi negado, além de tentar reduzir o valor que ele paga diretamente ao filho. Por isso, decidi recorrer ao jurídico”, finalizou a empresária.