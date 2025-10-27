27/10/2025
MC Daniel se emociona ao ser surpreendido pelo filho em show no Rio: “Tudo por você”

Escrito por Portal Leo Dias
Em meio à disputa judicial com a ex-namorada Lorena Maria pela guarda e despesas do filho, MC Daniel se emocionou na noite de domingo (27/10) ao ser surpreendido com a presença do pequeno Rás, de 7 meses, durante um show no Rio de Janeiro.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o cantor interpretando a clássica “Fico Assim Sem Você”, de Claudinho & Buchecha, quando a babá entra no palco carregando Rás. Visivelmente emocionado, Daniel segura o filho e diz: “Esse é o trabalho do papai”.

Foto: Reprodução
MC Daniel com o filho, Rás, de 7 meses, durante show no RioFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
MC Daniel com o filho, Rás, de 7 meses, durante show no RioFoto: Reprodução

Na legenda da publicação, o funkeiro declarou: “Te amo, filho. Tudo isso é por você”.

