06/10/2025
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
MC Mirella revela o que a família pensa sobre seus conteúdos de sexo

MC Mirella foi a convidada desta semana no programa De Frente com Blogueirinha, no YouTube. Entre muitos assuntos, a funkeira falou sobre a diferença em sua renda mensal desde que começou a produzir conteúdo de sexo na internet e o que familiares pensam sobre a decisão de criar vídeos adultos.

A famosa afirmou que, em apenas 9 meses trabalhando em duas plataformas mundiais, multiplicou seu dinheiro de uma forma que nunca havia acontecido na sua carreira musical. “Estou aí há praticamente 10 anos… Nada se compara, vou te falar. Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro.”

MC Mirella

“Sabia que iria abrir horizontes na parte financeira. Então, fui meio que ‘ligeira’. Sei que meu público tem muito homem e que eles consumiam esse conteúdo”, continuou.

A cantora revelou que a família foi contra a ideia no início e, depois, acabou aceitando. “Ninguém da minha família queria falar comigo. Querendo ou não, é um baque”, prosseguiu, garantindo que não se arrepende de ter exposto a própria intimidade.

Além disso, Mirella revelou que, com o faturamento, conseguiu diminuir a quantidade de shows como MC e fica mais em casa com a filha, Serena, de 2 anos.

