MC Poze do Rodo será investigado se faltar à convocação de CPI no Rio, diz Alerj

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Câmeras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) convocou oficialmente nesta quarta-feira (15/10) o funkeiro MC Poze do Rodo para depor como testemunha na próxima segunda-feira (20/10). O portal LeoDias recebeu com exclusividade junto à assessoria da presidência da CPI que, caso Poze não compareça, sua situação pode mudar drasticamente: deixará de figurar meramente como testemunha e passará a ser investigado pela comissão.

O ofício de convocação foi emitido na última terça-feira (14/10) e assinado pelo presidente da CPI, deputado Alexandre Knoploch (PL). O documento ressalta que, por estar em âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, a presença e o compromisso com a verdade são obrigatórios, e que o não comparecimento pode acarretar condução coercitiva.

A CPI das Câmeras foi criada para investigar empresas privadas que se beneficiam da insegurança pública; entre elas cooperativas e associações de proteção veicular, além de companhias responsáveis por sistemas de videomonitoramento em vias públicas.

Um dos pontos centrais da investigação gira em torno do caso do carro de luxo roubado de MC Poze, que teria sido recuperado em poucas horas, sem aparente ação policial. A comissão questiona as circunstâncias desse retorno repentino e quer entender se houve irregularidades ou conluio envolvendo empresas investigadas.

Na prática, Poze foi convocado como testemunha, mas a cautela da CPI já prepara o terreno para que, em caso de não cumprimento da convocação, ele possa passar para a condição de investigado. A mobilização indica o grau de pressão exercida pela comissão para garantir acesso a depoimentos e evidências.

A convocação de Poze não é o único foco da CPI. Também serão convocados empresários, representantes de cooperativas de proteção veicular e pessoas ligadas a empresas envolvidas no esquema investigado. O objetivo, segundo a Alerj, é que todos prestem esclarecimentos sobre possíveis pagamentos irregulares a criminosos, ligações com milícias, falhas na prestação de serviços e uso indevido de estruturas públicas ou privadas de segurança.

Recusar ou omitir depoimentos pode acarretar em responsabilizações por falso testemunho, conforme o artigo 342 do Código Penal, e atrapalhar o andamento das investigações parlamentares.

Até o momento, não há manifestação pública da defesa de Poze em relação à nova convocação e à possibilidade de investigação. O portal LeoDias tenta contato com a defesa e a assessoria de imprensa. O espaço está aberto.