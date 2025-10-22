MC Ryan SP e Giovanna Roque reatam namoro após término conturbado

Ryan Santana dos Santos, mais conhecido como MC Ryan SP, surpreendeu a internet ao revelar que reatou com a ex-namorada Giovanna Roque nesta quarta-feira (22/10). De maneira romântica, o funkeiro levou a influenciadora a Paris e fez o pedido de reconciliação em frente à Torre Eiffel, com direito a um buquê gigante de rosas e a um passeio de barco pelo rio Sena. A volta do casal acontece após um término conturbado, marcado por um episódio em que o cantor agrediu Giovanna.

O funkeiro publicou uma declaração no Instagram, refletindo sobre o relacionamento e destacando que casais “não vivem só de bons momentos”, mas também são “feitos de aprendizados, de erros, de pausas e de recomeços”. Ele contou que o período de separação o fez repensar suas atitudes e o que realmente tem valor. Ryan e Giovanna são pais de Zoe, de 1 ano.

Veja as fotos

“Nós passamos por muita coisa, e eu precisei olhar para dentro para entender o que realmente importa. Aprendi com você sobre paciência, parceria e o valor de cuidar de quem a gente ama. Eu te amo! Amo a mulher incrível que é mãe dos meus filhos”, escreveu.

Término polêmico com agressão:

O fim do relacionamento aconteceu após a divulgação de um vídeo em que o cantor aparece agredindo Giovanna, episódio que ganhou grande repercussão nas redes sociais e na mídia. A situação, ocorrida em setembro de 2024, reacendeu debates sobre violência doméstica e a importância de tratar esse tipo de denúncia com seriedade.

Durante semanas, o casal permaneceu afastado, refletindo sobre o ocorrido e sobre os caminhos que cada um seguiria. O período foi marcado por silêncio e introspecção de ambas as partes. Em maio deste ano, após receber presentes de Ryan, Giovanna chegou a desabafar em uma live no Instagram, confirmando que estava solteira e que ainda tentava se reerguer emocionalmente.

Na ocasião da agressão, Ryan chegou a desferir vários chutes contra a namorada. Mesmo assim, Giovanna saiu em defesa dele nas redes sociais, afirmando que pessoas estavam tentando manchar sua imagem: “O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é”, declarou na época.