MC Ryan SP rebate provocação após reatar: “Vocês têm coragem de voltar com pobre e feio”

MC Ryan SP, cantor e compositor, voltou a ser assunto nas redes sociais após confirmar a reconciliação com a influenciadora Giovanna Roque, de quem havia se separado no início do ano. A volta do casal foi marcada por uma enxurrada de comentários, muitos deles relembrando o histórico de agressões do artista contra a jovem.

Nos comentários da publicação que oficializou o retorno do relacionamento, um internauta escreveu: “Admiro a coragem.” O funkeiro respondeu de forma irônica: “Vocês têm coragem de voltar com um pobre feio! Deixa ‘nós’ em paz”, o que gerou ainda mais repercussão.

Giovanna e Ryan viveram um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas. Em 2024, o cantor foi acusado de agredir a influenciadora, episódio que levou ao término do casal e a uma série de manifestações nas redes sociais pedindo que Giovanna não retomasse o relacionamento.

O caso aconteceu em abril do ano passado, conforme revelado com exclusividade pelo portal LeoDias, quando o funkeiro foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a influenciadora, mãe de sua filha. As imagens mostram o cantor desferindo um chute contra a jovem e tentando arremessar uma mala durante uma discussão. Após a repercussão, Ryan publicou um vídeo reconhecendo o erro e pedindo desculpas publicamente, afirmando estar “envergonhado” e ciente de que o episódio poderia “acabar com sua carreira”. O caso levou ao rompimento de contratos do artista com marcas e produtoras, além de provocar grande reação nas redes sociais, onde fãs e internautas manifestaram repúdio à violência.

A confirmação da reconciliação veio por meio de fotos e vídeos em Paris, publicados por ambos nesta quarta-feira (22/10), que mostram os dois juntos novamente na região, considerada romântica. Enquanto alguns fãs celebraram a volta, boa parte dos comentários expressou preocupação com a influenciadora e críticas ao comportamento do cantor.