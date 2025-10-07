07/10/2025
MDB não terá candidatura própria ao governo em 2026; Vagner conversou com Alan e recebe Mailza amanhã

O MDB ainda estuda detalhes sobre a definição de apoios e deverá usar os encontros desta semana para fechar encaminhamentos

MDB do Acre decidiu que não terá candidatura própria ao governo nas eleições deste ano, encerrando especulações sobre possíveis nomes do partido para disputar o Palácio Rio Branco. A decisão foi reafirmada durante uma entrevista exclusiva do presidente estadual, Vagner Sales ao ContilNet, onde ele destacou a opção de líderes do partido em não concorrer.

“Os quadros que nós temos que poderiam disputar o governo — como Marcos Alexandre, grande líder, e Jéssica — optaram por não concorrer. Então ficou acertado que o MDB não teria candidato a governador”, disse Vagner.

Segundo ele, a escolha está alinhada a uma estratégia de fortalecimento político do partido, com foco na eleição de deputados federais e estaduais. “Queremos que o candidato a governador nos ajude a fazer uma chapa competitiva para deputado federal. Nosso objetivo é eleger de um a dois deputados federais e ampliar nossa presença na Assembleia Legislativa”, explicou.

Presidente estadual do MDB, Vagner Sales/Foto cedida

O partido mantém diálogo aberto com outros candidatos ao governo, incluindo Alan Rick, que deve se filiar ao Republicanos, e a vice-governadora Mailza Assis (PP). “Temos conversado o ano todo com Alan Rick e agora vamos receber a vice-governadora Mailza Assis. Amanhã ela vem nos trazer novidades, e naturalmente o MDB terá bastante tempo para decidir com quem seguirá”, afirmou Vagner.

A decisão do MDB também representa uma estratégia para garantir maior influência nas negociações políticas e fortalecer alianças que possam resultar em mais cadeiras na Assembleia e na Câmara dos Deputados. “Estamos pedindo pouco diante dos 111 mil votos que tivemos na última eleição apenas com seis candidatos no estado. Queremos usar nosso peso político para ampliar nossa representação”, destacou o presidente do partido.

O MDB ainda estuda detalhes sobre a definição de apoios e deverá usar os encontros desta semana para fechar encaminhamentos. A reunião com Mailza Assis está marcada para esta quarta-feira (8), quando o partido poderá definir o rumo da aliança majoritária e alinhar a estratégia para a proporcional.

Com isso, o MDB reforça a tendência de apoiar candidatos externos ao governo, mantendo negociações abertas e consolidando sua influência política em todo o estado. O partido também planeja lançar candidatura própria ao Senado, além de trabalhar para montar uma chapa competitiva para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa.

