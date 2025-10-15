15/10/2025
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
“Me excedi”: Roberta Miranda revela arrependimento após crítica a Dona Ruth

Escrito por Portal Leo Dias
A cantora Roberta Miranda revelou ter se arrependido do comentário que fez sobre Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021). A polêmica surgiu em setembro, no programa “Sem Censura”, quando Roberta afirmou ter recusado um convite para participar da cinebiografia da artista.

Na ocasião, a artista alegou que Dona Ruth “só pensa em dinheiro” e que nem sequer havia aceitado as flores que ela enviou após a morte da Rainha da Sofrência, em 2021. Em uma entrevista para o Gshow, a famosa aproveitou a oportunidade para fazer um desabafo.

Foto TV Cultura - Instagram - @donaruthoficial
Roberta Miranda revela que recusou participação em filme sobre Marília
Reprodução Instagram @serartista
Reprodução Instagram @serartista

Apesar de ser conhecida por não fugir de polêmicas e até gostar de criá-las em suas redes sociais, Roberta Miranda admitiu que se excedeu no episódio. “Eu me arrependi de falar aquilo porque, no fundo, ela é mãe, entende? Não gostei disso que fiz. Foi a única coisa que eu não gostei até agora”, afirmou.

Em um desabafo sobre o assunto, a artista concluiu que a atitude não condiz com seu comportamento: “Não tenho que entrar nessa atitude nada elegante. Depois de ter falado, não fiquei bem. Isso não me pertence”. Dona Ruth chegou a negar a versão do convite e ameaçar processar a diva sertaneja.

