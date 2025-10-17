“Me humilhei”: mulher traída em estádio narra briga antes de jogo no Recife

O que seria uma simples noite de folga se transformou em um episódio de traição e constrangimento para Sandra, mulher que flagrou o namorado com outra durante uma partida de futebol na Ilha do Retiro, no Recife. Em áudio exclusivo enviado ao apresentador Arthur Pires, o Tutu, do “Camarote da Fofoca” , ela relatou em detalhes como descobriu que o homem com quem vivia há seis anos mentiu dizendo que iria sozinho ao jogo e acabou com outra mulher na arquibancada.

“Na verdade o nosso relacionamento era a base de desconfiança, entendeu? Por muitas coisas e tal, o que aconteceu, que ele fez mentiras e traições também”, contou Sandra. Mesmo assim, ela acreditava que poderiam se entender. No entanto, a discussão entre eles começou justamente quando ela perguntou se poderia acompanhá-lo no estádio para assistir ao jogo.

Sandra contou sobre a traição com exclusividade ao portal LeoDias Portal LeoDias Mulher sai de mãos dadas com amante do namorado Reprodução / X @aratuonline Sandra contou sobre a traição com exclusividade ao portal LeoDias Portal LeoDias

“Mas nesse dia do jogo, é, a gente estava, eu estava de folga ontem, aí ele pegou e disse que ia para o jogo sozinho, antes de ir para o jogo a gente a gente discutiu. A gente discutiu porque eu questionei para ele, eu disse: ‘Poxa, como é que eu tô em casa, eu tô de folga, tu pega, vai para o jogo sozinho. Aí eu vou ficar aqui em casa assistindo o jogo sozinha, eu podendo ir contigo’”, declarou.

“Aí ele pegou e ficou dizendo: “Não, mas é porque eu quero ir só, eu sempre fui para o jogo só”. Aí eu disse: ‘Tu acha que é justo isso? Eu ficar aqui em casa sozinha e tu ir para o jogo, a gente podendo ir junto’? Resumindo, é foi aquela discussão toda, não adiantou de nada, eu meio que me humilhei, né? Porque eu falei para ele, eu disse: ‘Poxa, eu não ligo de você sair com seus amigos, nem nada. A questão é que eu quero o nosso momento, entendeu?’. Eu falei isso. Eu sempre falei isso para ele: ‘Eu quero o nosso momento’”.

“Não vou ficar sozinha na minha folga”

Triste, Sandra decidiu não ficar em casa. “Aí, resumindo, ele pegou, independente do que eu falei, ele não ligou, pegou e se arrumou e foi. Aí eu comecei a chorar tudinho, né? Fiquei triste. Aí, depois disso, eu peguei, olhei assim, eu disse: ‘Poxa, eu não vou ficar em casa sozinha na minha folga’. Aí, eu peguei, enxuguei as lágrimas. Tomei meu banho, troquei de roupa, me arrumei e chamei uma moto para poder ir”.

Ao chegar ao estádio, ela se posicionou na parte superior das arquibancadas. “Quando eu entrei, eu fui para a área que fica na parte de cima, né? Daí eu fiquei lá e na parte de cima eu já fiquei procurando ele, lógico, né? Porque a gente poderia estar no mesmo lugar, que era o lugar onde a gente sempre ficava, na parte de cima do do estádio, do Sport”, detalhou.

“Daí, quando eu pensei que não, que eu olhei para baixo, aí eu vi ele chegando com essa com essa mulher aí. Aí, quando eu vi ele chegando. Eu não quis acreditar. Eu peguei meu telefone e gravei eles dois de lá de cima. Aí, depois disso, eu peguei e e falei com uma pessoa lá da da parte onde eu estava para me fazer descer, porque eu queria falar com ele”.

Sandra então desceu até o setor onde o namorado estava. “Eu consegui descer, porque era um setor, o setor que ele estava era mais barato que o meu. Como era mais barato, eles permitiram, porque se fosse mais caro, eles não iriam permitir. Aí eu desci. Resumindo, quando eu desci, aí eu peguei, eu já sabia onde é que ele estava. Eu já tinha visto ele. Aí eu peguei e já fui em direção a ele e aconteceu que todo mundo tá vendo. É lamentável, realmente, porque eu nunca nunca me expôs desse jeito, nunca. Nunca me expôs desse jeito”, afirmou.