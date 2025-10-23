“Me protege de muita bobagem”: Wagner Moura explica por que não tem redes sociais

Na estreia da peça “Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo”, na última quarta-feira (22/10), no Rio de Janeiro, Wagner Moura abriu o jogo sobre uma curiosidade que muitos tem: o motivo de não ter redes sociais. O ator que ficou conhecido por papéis marcantes como quando interpretou o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, contou que ficar longe da internet é uma forma de se proteger.

“Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem, não é que eu não ligue, eu me importo, sim, mas ao mesmo tempo é muito ódio e raiva, as vezes é bom se preservar”, disse Wagner Moura em coletiva de imprensa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O Ator que já foi premiado em Cannes, pode também concorrer ao Oscar 2026 Reprodução Wagner Moura como Capitão Nascimento em “Tropa de Elite” Reprodução Wagner Moura em “O Agente Secreto” Divulgação Voltar

Próximo

Mesmo sabendo que o engajamento nas redes é importante no meio artístico que vive, ele prefere não se expor e se preservar dos haters. Ao ser questionado sobre o feedback de seus trabalhos pelas redes, Wagner foi incisivo e garantiu que de quem ele quer ouvir críticas boas e construtivas, ele ouve pessoalmente.

Atualmente, o ator faz parte do elenco de “O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Obra escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, que neste ano teve vitória no clima de “Copa do Mundo”, quando o filme nacional “Ainda Estou Aqui” com Fernanda Torres como protagonista, venceu.

O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, já tem uma gama de filmes relevantes como: “Aquarius” e “Bacurau”. Já “O Agente Secreto”, traz em seu enredo Wagner Moura no papel de um professor universitário, que retorna a Recife para rever o filho mais novo nos turbulentos anos 1970 em plena ditadura militar, e promete muita emoção, tensão olhar crítico que é marca registrada do diretor