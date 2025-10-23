“Me protege de muita bobagem”: Wagner Moura explica por que não tem redes sociais

Na estreia da peça “Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo”, na última quarta-feira (22/10), no Rio de Janeiro, Wagner Moura abriu o jogo sobre uma curiosidade que muitos tem: o motivo de não ter redes sociais. O ator que ficou conhecido por papéis marcantes como quando interpretou o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, contou que ficar longe da internet é uma forma de se proteger.
“Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem, não é que eu não ligue, eu me importo, sim, mas ao mesmo tempo é muito ódio e raiva, as vezes é bom se preservar”, disse Wagner Moura em coletiva de imprensa.
Mesmo sabendo que o engajamento nas redes é importante no meio artístico que vive, ele prefere não se expor e se preservar dos haters. Ao ser questionado sobre o feedback de seus trabalhos pelas redes, Wagner foi incisivo e garantiu que de quem ele quer ouvir críticas boas e construtivas, ele ouve pessoalmente.
Atualmente, o ator faz parte do elenco de “O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Obra escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, que neste ano teve vitória no clima de “Copa do Mundo”, quando o filme nacional “Ainda Estou Aqui” com Fernanda Torres como protagonista, venceu.
O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, já tem uma gama de filmes relevantes como: “Aquarius” e “Bacurau”. Já “O Agente Secreto”, traz em seu enredo Wagner Moura no papel de um professor universitário, que retorna a Recife para rever o filho mais novo nos turbulentos anos 1970 em plena ditadura militar, e promete muita emoção, tensão olhar crítico que é marca registrada do diretor