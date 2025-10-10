10/10/2025
“MEC Enem”: governo lança aplicativo com simulados; saiba como acessar

Escrito por Metrópoles
“mec-enem”:-governo-lanca-aplicativo-com-simulados;-saiba-como-acessar

O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza, a partir desta sexta-feira (10/10), um aplicativo que possibilita a realização de simulados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 por estudantes. A ferramenta se

Candidatos poderão fazer questões alternativas por campo de conhecimento, com correção automatizada, incluindo a redação. Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas nos dias 9 e 16 de novembro.

Como acessar

Para a realização do simulado, os candidatos precisam acessar o endereço app.mecenem.mec.gov.br. É necessário ter uma conta do Gov.br.

Como funciona

Segundo o MEC, a ferramenta possibilita uma experiência real, com direito a cronômetro com o mesmo tempo disponibilizado no dia da prova oficial e à possibilidade de fazer a redação à mão. Após escrever a redação, os estudantes podem enviar uma foto para que ela seja transcrita por uma inteligência artificial e corrigida em seguida.

Na sequência, a inteligência artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria e pontuação estimada em até 60 segundos.

A pasta explica que, “a ferramenta pode ser baixada por todos os estudantes, jovens e adultos que queiram testar seus conhecimentos para potencializar seus resultados na prova do Enem, principalmente egressos do ensino médio, estudantes dos cursinhos populares e beneficiários do Pé-de-Meia”.

 

ESCOLHA DO EDITOR

