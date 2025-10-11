Médica aponta 6 alimentos que podem deixar seu suor com cheiro ruim

Tem vezes em que, mesmo mantendo a higiene em dia, sentimos um desconforto com um cheiro de suor mais forte do que o habitual. Embora seja comum pensar que o desodorante ou outro produto tenha falhado na proteção, um dos principais causadores do odor desagradável pode estar relacionado aos alimentos que consumimos — inclusive os temperos usados para realçar o sabor da dieta.

De acordo com a endocrinologista Jacy Alves, existe uma relação clara entre a alimentação e o odor que nosso corpo exala. “Certos alimentos contêm compostos que, ao serem metabolizados, liberam substâncias voláteis eliminadas pelo suor, modificando seu odor característico”, explica a médica.

Alimentos que potencializam o mau cheiro do suor

Entre os maiores vilões do mau cheiro estão os alimentos ricos em enxofre, como alho, cebola e vegetais crucíferos, como brócolis e couve-flor. “Esses ingredientes produzem compostos sulfurados que alteram o cheiro do suor”, afirma.

A alimentação pode impactar o odor do suor

As proteínas animais, especialmente as carnes vermelhas, também contribuem para esse efeito. “Após a metabolização, produzem resíduos nitrogenados, como a amônia, que podem ser eliminados pelo suor e pela urina, intensificando o odor”, detalha Jacy.

Embora a pele revele toxinas provenientes da alimentação, a médica ressalta que a derme não é a principal via para eliminar esses resíduos. “A maior parte das toxinas é eliminada pelos rins e pelo fígado — o suor elimina apenas pequenas quantidades dessas substâncias”, garante.

Alho e cebola estão entre os alimentos que potencializam o mau cheiro

O brócolis ramoso se destaca por permitir o aproveitamento integral da planta: flores, folhas e talos podem ser consumidos, o que aumenta a variedade de nutrientes na alimentação e reduz o desperdício

A verdura tem propriedades anti-inflamatórias

Carne vermelha

A presença de fitoquímicos no gengibre favorece a proteção do sistema nervoso contra o estresse oxidativo

Pimenta caiena é benéfica para a saúde e acelera o metabolismo

A endocrinologista também destaca os alimentos termogênicos, como pimenta, gengibre e chá verde. Segundo ela, esses ingredientes aumentam a temperatura corporal e a sudorese, mas não são necessariamente responsáveis por odores desagradáveis.

“O odor mais forte geralmente ocorre quando o aumento do suor está associado ao consumo de alimentos que geram compostos com cheiro marcante”, reforça Jacy Alves.

O cardápio altera o odor de todas as pessoas?

Excesso de suor pode levar à desidratação e à perda de minerais importantes para funcionamento do corpo, como o sódio

Questionada sobre se todas as pessoas são impactadas por uma dieta rica em enxofre e amônia, a especialista explica que isso pode variar. O metabolismo individual e a flora bacteriana da pele influenciam esse processo.

“Pessoas com tendência à sudorese intensa ou com desequilíbrios hormonais podem perceber mais mudanças no odor do suor, mas qualquer pessoa pode apresentar alterações perceptíveis, dependendo da alimentação”, conclui.

