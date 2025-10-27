27/10/2025
Médica revela 2 sinais alarmantes que de sua imunidade está baixa

Escrito por Metrópoles
medica-revela-2-sinais-alarmantes-que-de-sua-imunidade-esta-baixa

Ter boa saúde depende de um sistema imunológico forte, responsável por proteger o corpo de bactérias, vírus e fungos. Quando a imunidade cai, o organismo emite alertas claros de que precisa de atenção.

De acordo com Millena Andrade, médica alergista e imunologista do Espaço Zune,  “o sistema imunológico é responsável por proteger o corpo humano contra agentes patogênicos, como bactérias, vírus e fungos”, contou.

Ela destaca que “precisamos nos cuidar para fortalecer nosso sistema imunológico com uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares, qualidade de sono, saúde mental e um cartão de vacina sempre atualizado”.

A especialista reforça que, além de adotar bons hábitos, é essencial abandonar práticas que comprometem a saúde, como má alimentação, noites mal dormidas e um cartão vacinal desatualizado.

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Segundo Millena, o corpo costuma avisar quando as defesas estão em queda. Entre os principais sinais, estão:

  • Infecções de repetição, como otites, pneumonia, sinusite grave e abscessos;
  • Doenças autoimunes.

