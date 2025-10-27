Médica revela 2 sinais alarmantes que de sua imunidade está baixa

Ter boa saúde depende de um sistema imunológico forte, responsável por proteger o corpo de bactérias, vírus e fungos. Quando a imunidade cai, o organismo emite alertas claros de que precisa de atenção.
De acordo com Millena Andrade, médica alergista e imunologista do Espaço Zune, “o sistema imunológico é responsável por proteger o corpo humano contra agentes patogênicos, como bactérias, vírus e fungos”, contou.
Ela destaca que “precisamos nos cuidar para fortalecer nosso sistema imunológico com uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares, qualidade de sono, saúde mental e um cartão de vacina sempre atualizado”.
A especialista reforça que, além de adotar bons hábitos, é essencial abandonar práticas que comprometem a saúde, como má alimentação, noites mal dormidas e um cartão vacinal desatualizado.
Segundo Millena, o corpo costuma avisar quando as defesas estão em queda. Entre os principais sinais, estão:
- Infecções de repetição, como otites, pneumonia, sinusite grave e abscessos;
- Doenças autoimunes.
