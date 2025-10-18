Médico cita 3 hábitos comuns que podem causar prisão de ventre

De acordo com o levantamento da Universidade de São Paulo (USP), a constipação intestinal — condição popularmente conhecida como intestino preso ou prisão de ventre — afeta em torno de 25% a 30% da população brasileira.

Dados da pesquisa evidenciaram que o quadro é mais prevalente entre mulheres, chegando a 37,2%, enquanto o índice entre os homens é de 10,2%. Mais do que ficar sem ir ao banheiro, o problema causa irritabilidade, gases, náuseas, cólicas e enjoos.

Leia também

De acordo com o coloproctologista Danilo Munhóz, o intestino preso é um “problema comum” e decorre de diversas causas, mas três fatores costumam ser os mais frequentes: alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de líquidos e sedentarismo. À coluna Claudia Meireles, o médico pontua como esses hábitos prejudicam a saúde intestinal.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A constipação é resultado da dificuldade de evacuação

GettyImages 2 de 4

Determinados hábitos prejudicam a saúde intestinal

Getty Images 3 de 4

Uma alimentação equilibrada torna a flora intestinal mais saudável

RossHelen/Getty Images 4 de 4

O intestino é responsável pela absorção de nutrientes

SewcreamStudio/Getty Images

Com relação ao baixo consumo de fibras, o especialista detalha que esses nutrientes estão presentes em frutas, verduras, legumes e cereais integrais. “São responsáveis por dar volume e consistência às fezes, facilitando a evacuação”, explica. “Quando estão em falta, o intestino trabalha mais devagar e as fezes ficam ressecadas”.

Da mesma forma, a falta de água dificulta a passagem do bolo fecal e aumenta o esforço para evacuar, o que tende a causar fissuras e hemorroidas, segundo esclarece o coloproctologista.

A respeito do fator sedentarismo, Danilo frisa que o movimento do corpo ajuda o intestino a funcionar. “A falta de atividade física reduz o estímulo natural da musculatura abdominal e intestinal, deixando o trânsito mais lento”.

Praticar atividade física previne o quadro de intestino preso

Atenção ao intestino preso

Além dos três fatores citados, o médico lista que hábitos irregulares e a pressa do dia a dia contribuem para o quadro de intestino preso. “Ignorar a vontade de evacuar, fazer dietas restritivas ou uso excessivo de laxantes são comportamentos que prejudicam o ritmo natural do órgão”, sustenta o médico.

De acordo com o especialista, em algumas pessoas, a constipação intestinal pode estar relacionada a alterações hormonais, uso de medicamentos ou doenças específicas, o que exige avaliação médica. Ele orienta ser ideal adotar uma alimentação rica em fibras, beber pelo menos dois litros de água por dia e praticar atividade física regularmente.

Nos casos em que o intestino continuar preso por mais de alguns dias ou surgir dores, inchaço ou sangue nas fezes, Danilo Munhóz aconselha procurar um coloproctologista para “investigar a causar e tratar de forma adequada”.

O coloproctologista reforça que ficar com o intestino preso por mais de alguns dias requer atendimento especializado

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.