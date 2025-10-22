Médicos são investigados por fraude de plantões e desvio de mais de R$ 1 milhão da Saúde

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, nesta terça-feira (21/10), uma operação de combate a fraudes no sistema de saúde pública de Costa Marques (RO). A ação investiga um grupo de médicos suspeitos de simular viagens e plantões inexistentes para receber valores indevidos dos cofres públicos.

De acordo com a corporação, há indícios de que o esquema também envolvia a prática da chamada “rachadinha”, em que parte do dinheiro recebido irregularmente era repassada a outras pessoas.

Desvio milionário e possíveis crimes

As investigações apontam que o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 1 milhão, entre junho de 2024 e maio de 2025.

Os envolvidos poderão responder por falsidade ideológica, peculato e organização criminosa.

Mandados e apreensões

Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital Municipal de Costa Marques. Foram recolhidos documentos, computadores e celulares, que serão analisados para rastrear o fluxo do dinheiro e confirmar a participação dos suspeitos.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Costa Marques, com apoio da Regional de São Miguel do Guaporé (RO).

Próximos passos

A Polícia Civil informou que novas medidas judiciais poderão ser adotadas nos próximos dias, incluindo oitivas e possível afastamento de servidores públicos.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura de Costa Marques para obter um posicionamento sobre o caso e aguarda resposta.

Fonte: Polícia Civil de Rondônia e G1

✍️ Redigido por ContilNet