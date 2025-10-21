Médicos suspeitos de fraude e desvio de R$ 1 milhão são alvos de operação

A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) cumpriu, nesta terça-feira (21/10), mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital Municipal de Costas Marques (RO). A operação, denominada “Ilusion” — Fase Falso Plantão, investiga um suposto esquema de “rachadinha” envolvendo médicos da rede pública.

Segundo a corporação, os indícios apontam que médicos vinculados ao município simulavam viagens e plantões que nunca ocorreram, gerando pagamentos indevidos com recursos públicos. As investigações indicam um desvio superior a R$ 1 milhão, ocorrido entre junho de 2024 e maio de 2025.

Com apoio da Delegacia Regional de São Miguel do Guaporé, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em órgãos públicos da Prefeitura.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e celulares, que passarão por análise técnica e pericial. O material deve instruir as investigações que seguem em andamento.

Os profissionais da saúde envolvidos poderão responder por falsidade ideológica e peculato, além de organização criminosa. A PCRO informou que novas medidas judiciais poderão ser solicitadas nos próximos dias.

O Metrópoles entrou em contato com a Prefeitura de Costa Marques em busca de esclarecimentos e aguarda retorno.