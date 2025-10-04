Médicos suspendem hemodiálise de Hungria e rapper segue internado sem previsão de alta

Neste sábado (4/10), o Hospital DF Star, em Brasília, emitiu mais um boletim médico de Gustavo da Hungria Neves, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última quinta-feira (2/10), por suspeita de intoxicação por metanol. As sessões de hemodiálise foram suspensas pela equipe médica.

“O Hospital DF Star informa que o paciente Gustavo da Hungria Neves segue internado na unidade de terapia intensiva. Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta”, informou.

Na última sexta-feira (3/10), a equipe do rapper reforçou que ainda não há laudo conclusivo sobre o que teria provocado o problema de saúde. Ele foi internado após beber com alguns amigos e apresentar um quadro de dor de cabeça, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O cantor comprou energéticos e destilados em uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires, Distrito Federal, e também realizou compras em um supermercado 24 horas de Águas Claras.