04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Médicos suspendem hemodiálise de Hungria e rapper segue internado sem previsão de alta

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
medicos-suspendem-hemodialise-de-hungria-e-rapper-segue-internado-sem-previsao-de-alta

Neste sábado (4/10), o Hospital DF Star, em Brasília, emitiu mais um boletim médico de Gustavo da Hungria Neves, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última quinta-feira (2/10), por suspeita de intoxicação por metanol. As sessões de hemodiálise foram suspensas pela equipe médica.

“O Hospital DF Star informa que o paciente Gustavo da Hungria Neves segue internado na unidade de terapia intensiva. Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta”, informou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Hungria
Hungria internadoReprodução Instagram Hungria
Divulgação
Equipe de Hungria diz que “não há laudo médico conclusivo” em comunicadoDivulgação
Foto/@Hungria_Oficial
Hungria fala pela primeira vezFoto/@Hungria_Oficial

Leia Também

Na última sexta-feira (3/10), a equipe do rapper reforçou que ainda não há laudo conclusivo sobre o que teria provocado o problema de saúde. Ele foi internado após beber com alguns amigos e apresentar um quadro de dor de cabeça, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O cantor comprou energéticos e destilados em uma distribuidora de bebidas em Vicente Pires, Distrito Federal, e também realizou compras em um supermercado 24 horas de Águas Claras.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost