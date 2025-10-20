20/10/2025
Medidas para destravar LDO saem nesta semana, diz líder do governo

O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse, nesta segunda-feira (20/10), que o ministério da Fazenda deverá enviar “inevitavelmente esta semana” o pacote de corte de despesas para destravar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

Como mostrou o Metrópoles, a votação foi novamente adiada. Desta vez, a pedido do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que avalia formas de garantir o superávit de R$ 34,2 bilhões afetados pela derrubada da Medida Provisória 1.303/25, que tratava de alternativas para a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Segundo Randolfe, o corte das despesas deverá ser proveniente da própria MP, já que esses trechos, considerados menos polêmicos teriam consenso entre os parlamentares. Ao mesmo tempo, o senador amapaense disse que o governo irá insistir no aumento na tributação de bets e de finetechs, mas não nos mesmos moldes da MP.

A ideia é separar as medidas de aumento de impostos das de corte de despesas em uma tentativa de diminuir a resitência dos parlamentares. Ao mesmo tempo, a estratégia deixaria em evidência quem é contra o aumento de impostos sobre casas de apostas online- medida de ampla mobilização e que conta com apoio popular.

A base do governo Lula conta com uma maré favorável a medidas de ampla repercussão que tem minado a popularidade do Congresso.

“O governo esta convencido e detrminado a apresentar todas as medidas que forem necessarias, para além da arrecadação, porque as bets sao uma questão de saúde publica”, disse o senador.

