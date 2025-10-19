19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Medina vai ser pai? Surfista posta foto de ultrassom e levanta rumores

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
medina-vai-ser-pai?-surfista-posta-foto-de-ultrassom-e-levanta-rumores

Gabriel Medina vai ser papai? O surfista tomou conta da internet neste domingo (19/10) após postar uma foto de um “ultrassom”, com um bebê surfando em uma prancha na imagem.

Apesar de não ter explicado a imagem, internautas entenderam que Medina pode ser papai. Nos comentários, fãs e amigos comentaram em alvoroço.

6 imagensGabriel Medina e Isabella ArantesIsabella ArantesEle é ex de Yasmin BrunetFechar modal.1 de 6

Isabella Arantes e Gabriel Medina

Reprodução/Instagram2 de 6

Gabriel Medina e Isabella Arantes

Reprodução/Instagram3 de 6

Isabella Arantes

Reprodução/Instagram4 de 6

Ed Sloane/Getty Images5 de 6

Sean M. Haffey/Getty Images6 de 6

Ele é ex de Yasmin Brunet

Reprodução/Instagram

Leia também

“Meu Deus, será???”, disse uma. “Vai ser um pai incrível”, comentou outra. Uma terceira apontou: “Gente, a foto dos Stories ele está com a mão na barriga da Isa. Será???”.

Os rumores ganharam ainda mais força quando ele postou, em seu Stories, uma foto segurando a barriga da namorada, a influenciadora Isabella Arantes.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost