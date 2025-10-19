medina-vai-ser-pai?-surfista-posta-foto-de-ultrassom-e-levanta-rumores

Gabriel Medina vai ser papai? O surfista tomou conta da internet neste domingo (19/10) após postar uma foto de um “ultrassom”, com um bebê surfando em uma prancha na imagem.

Apesar de não ter explicado a imagem, internautas entenderam que Medina pode ser papai. Nos comentários, fãs e amigos comentaram em alvoroço.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Isabella Arantes e Gabriel Medina

Reprodução/Instagram 2 de 6

Gabriel Medina e Isabella Arantes

Reprodução/Instagram 3 de 6

Isabella Arantes

Reprodução/Instagram 4 de 6

Ed Sloane/Getty Images 5 de 6

Sean M. Haffey/Getty Images 6 de 6

Ele é ex de Yasmin Brunet

Reprodução/Instagram

Leia também

“Meu Deus, será???”, disse uma. “Vai ser um pai incrível”, comentou outra. Uma terceira apontou: “Gente, a foto dos Stories ele está com a mão na barriga da Isa. Será???”.

Os rumores ganharam ainda mais força quando ele postou, em seu Stories, uma foto segurando a barriga da namorada, a influenciadora Isabella Arantes.