Medo de envelhecer? Para a ciência, muitos atingem o auge aos 60 anos

*O artigo foi escrito por Gilles E. Gignac, professor associado de psicologia, Universidade da Austrália Ocidental, e publicado na plataforma The Conversation Brasil.

À medida que sua juventude se desvanece no passado, você pode começar a temer o envelhecimento. Mas uma pesquisa que meu colega e eu publicamos recentemente na revista Intelligence mostra que também há bons motivos para nos animarmos.

Para muitos de nós, o funcionamento psicológico geral atinge o seu pico entre os 55 e os 60 anos. Pessoas nessa faixa etária podem estar em seu melhor momento para solucionar problemas complexos e liderar equipes de trabalho.

Diferentes tipos de picos

Há muitas pesquisas mostrando que os seres humanos atingem seu auge físico entre os vinte e poucos e os trinta e poucos anos.

Um grande número de pesquisas também mostra que a inteligência bruta das pessoas – ou seja, sua capacidade de raciocinar, lembrar e processar informações rapidamente – geralmente começa a diminuir a partir dos vinte e poucos anos.

Os atletas tendem a atingir o pico de sua carreira antes dos 30. Os matemáticos geralmente fazem suas contribuições mais significativas em meados dos trinta anos. Os campeões de xadrez raramente estão no auge de seu jogo depois dos 40 anos.

No entanto, quando olhamos além do poder de processamento bruto, surge um quadro diferente.

Do raciocínio à estabilidade emocional

Em nosso estudo, além da capacidade de raciocínio, nos concentramos em traços psicológicos bem estabelecidos, que podem ser medidos com precisão. Em vez de estados temporários, eles representam características duradouras, têm trajetórias de idade bem documentadas e são conhecidos por prever o desempenho no mundo real.

Nossa pesquisa identificou 16 dimensões psicológicas que atendiam a esses critérios.

Isso incluía as principais habilidades cognitivas, como raciocínio, capacidade de memória, velocidade de processamento, conhecimento e inteligência emocional. Também incluíam os chamados “cinco grandes” traços de personalidade – extroversão, estabilidade emocional, conscienciosidade, abertura à experiência e agradabilidade.

Compilamos estudos existentes em larga escala que examinaram as 16 dimensões que identificamos. Ao padronizar esses estudos em uma escala comum, pudemos fazer comparações diretas e mapear como cada traço evolui ao longo da vida.

Pico mais tarde na vida

Várias das características que medimos atingem seu pico muito mais tarde na vida. Por exemplo, a conscienciosidade atingiu o pico por volta dos 65 anos. A estabilidade emocional atingiu o pico por volta dos 75 anos.

Dimensões menos comumente discutidas, como o raciocínio moral, também parecem atingir o pico na idade adulta. E a capacidade de resistir a vieses cognitivos – atalhos mentais que podem nos levar a tomar decisões irracionais ou menos precisas – pode continuar melhorando até os 70 e até 80 anos.

Quando combinamos as trajetórias relacionadas à idade de todas as 16 dimensões em um índice ponderado com base teórica e empírica, surgiu um padrão impressionante.

O funcionamento mental geral atingiu seu pico entre as idades de 55 e 60 anos, antes de começar a declinar por volta dos 65 anos. Esse declínio se tornou mais pronunciado após os 75 anos, sugerindo que as reduções no funcionamento em uma idade mais avançada podem se acelerar quando começam.

Livrar-se das suposições baseadas na idade

Nossas descobertas podem ajudar a explicar por que muitos dos cargos de liderança mais exigentes no mundo dos negócios, na política e na vida pública, de modo geral, são geralmente ocupados por pessoas na faixa dos 50 e 60 anos.

Embora várias habilidades diminuam com a idade, elas são equilibradas pelo crescimento de outras características importantes. Combinados, esses pontos fortes permitem um melhor julgamento e uma tomada de decisão mais ponderada – qualidades que são cruciais para quem está no topo.

Apesar de nossas descobertas, trabalhadores mais velhos enfrentam maiores desafios para reingressar no mercado de trabalho após perderem seus empregos. Fatores estruturais costumam moldar as decisões de contratação. Por exemplo, os empregadores podem considerar que é um investimento de muito curto prazo contratar alguém de 50 anos cuja aposentadoria é provável que aconteça aos 60.

A Organização Internacional de Aviação Civil estabelece uma idade global de aposentadoria de 65 anos para pilotos de linhas aéreas internacionais. Muitos países também exigem que os controladores de tráfego aéreo se aposentem entre 56 e 60 anos. Esses limites de idade são geralmente considerados justificáveis, pois esses trabalhos exigem altos níveis de memória e atenção.

Entretanto, as experiências das pessoas variam.

Pesquisas descobriram que, embora alguns adultos apresentem declínio na velocidade de raciocínio e de memória, outros também mantêm essas habilidades até mais tarde na vida.

Portanto, a idade, por si só, não determina o funcionamento cognitivo geral. As avaliações devem se concentrar nas habilidades e características reais dos indivíduos, e não em suposições baseadas na idade.

Um pico, não uma contagem regressiva

Em conjunto, essas descobertas destacam a necessidade de práticas de contratação e retenção mais inclusivas em relação à idade, reconhecendo que muitas pessoas possuem pontos fortes valiosos na meia-idade para desempenhar seu trabalho.

Charles Darwin publicou A Origem das Espécies aos 50 anos. Ludwig van Beethoven, aos 53 anos e profundamente surdo, estreou sua Nona Sinfonia. Em tempos mais recentes, Lisa Su, agora com 55 anos, liderou a empresa de computadores Advanced Micro Devices em uma das mais dramáticas reviravoltas técnicas do setor.

A história está repleta de pessoas que alcançaram seus maiores avanços bem depois do que a sociedade costuma chamar de “idade de pico”. Talvez seja hora de pararmos de tratar a meia-idade como uma contagem regressiva e começarmos a reconhecê-la como um pico.

