MedSênior: 15 anos transformando a medicina preventiva no Brasil

O mundo vive a década do envelhecimento saudável (2021-2030), uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que desafia governos, empresas e sociedade a promover mais qualidade de vida, autonomia, participação ativa das pessoas idosas e, claro, longevidade.

No Brasil, o cenário é expressivo: até 2040, quase 30% da população será idosa. Esse movimento impõe novos desafios à saúde, à economia e à cultura. Foi nesse contexto que a MedSênior, operadora especializada no público a partir dos 49 anos, percebeu que poderia liderar uma mudança profunda no setor.

“A MedSênior foi uma das primeiras operadoras de saúde dedicadas ao público sênior e se destacou no mercado por promover uma assistência preventiva e inovadora, que prioriza uma prática médica humanizada e o cuidado integrativo. Nosso modo de trabalhar é único”, afirma Maely Coelho, presidente da MedSênior.

Bem Envelhecer

A MedSênior se difere no mercado por conta do seu case Bem Envelhecer, que norteia a forma de trabalho da companhia. A virada começou com um projeto de pesquisa aplicada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Medicine Innovation Lab (Mil), o setor tecnológico da MedSênior, que investigou as múltiplas dimensões do envelhecimento bem-sucedido.

A partir da pesquisa, foi criado o conceito de Bem Envelhecer, idealizado por Maycon Oliveira, diretor de marketing e vendas digitais da MedSênior. O objetivo era reposicionar a marca, transformar a forma como se fala sobre envelhecimento e integrar ações de prevenção, inclusão digital, cultura e relacionamento em uma estratégia única.

O Bem Envelhecer é estruturado em quatro frentes:

Reposicionamento narrativo e semântico: substituindo o discurso técnico por histórias de autonomia, afeto, espiritualidade, mobilidade, comunidades e tecnologia com propósito.

Inclusão digital e multicanalidade: com produção de podcasts, vídeos, conteúdos editoriais e aplicativos adaptados ao público 60+.

Inovação em serviços: uso de inteligência artificial para predição de riscos, telemonitoramento e plataformas de cuidado integrado.

Criação de senso de pertencimento: transformando beneficiários em “embaixadores do Bem Envelhecer”, que compartilham e multiplicam a filosofia da marca.

“O conceito de idoso ficou velho. Queremos mostrar que envelhecer é protagonizar uma nova fase da vida, com autonomia, saúde e propósito”, explica Maycon Oliveira.

Impacto na marca e na medicina preventiva

Mais do que um reposicionamento de marca, o Bem Envelhecer tornou-se a espinha dorsal do programa de medicina preventiva da MedSênior, integrando cuidado físico, mental, social e espiritual.

“O programa é vivo. Ele nasce da escuta dos beneficiários e da observação atenta das suas necessidades, e se desdobra em ações que vão de oficinas terapêuticas a programas tecnológicos de monitoramento remoto”, destaca Priscila Valentim, vice-presidente operacional.

Hoje, o portfólio de ações inclui Oficinas de Saúde que ensinam autonomia e independência, arteterapia, nutrição e tecnologia. Há, ainda, o Prime, uma linha de cuidado do Bem Envelhecer que oferece acompanhamento mais próximo e especializado para quem convive com doenças crônicas. Atualmente, ele está estruturado em cinco focos de cuidado: diabetes, nefro, cardio, imuno e osteo.

Podcast Bem Envelhecer: um fenômeno de audiência

Entre as frentes de atuação, o podcast Bem Envelhecer tornou-se um dos maiores símbolos do programa. O projeto ouve especialistas, personalidades e idosos inspiradores, debatendo temas que vão de saúde e autonomia a cultura e tecnologia.

Em pouco tempo, o podcast ultrapassou 1,8 milhão de visualizações e tornou-se referência nacional no debate sobre longevidade, ajudando a difundir o Bem Envelhecer para muito além de seus beneficiários.

“O podcast é mais que conteúdo: é uma extensão viva do nosso propósito, levando informação, reflexão e inspiração para quem busca envelhecer bem”, reforça Maycon.

Resultados concretos e crescimento da marca

O Bem Envelhecer trouxe resultados expressivos para a MedSênior, refletindo diretamente no crescimento e fortalecimento da marca. Em 2024, a operadora registrou um crescimento de 45% em sua carteira, impulsionado por um aumento de 135% na adesão aos canais digitais e pela consolidação das vendas online, que já representam 34% do total.

No ambiente digital, o impacto também foi notável: foram 108 milhões de impressões em campanhas, com destaque para as 31 milhões de visualizações no Instagram e 5,2 milhões no YouTube. Já o podcast Bem Envelhecer ultrapassou 1,8 milhão de visualizações, consolidando-se como referência no debate sobre longevidade no Brasil.

No campo presencial, a MedSênior promoveu 73 eventos ao longo de 2024 e inaugurou quatro novas unidades especializadas, ampliando sua presença física.

Com esses avanços, a operadora já tem mais de 250 mil beneficiários, 45 unidades próprias distribuídas em sete estados (ES, SP, RJ, MG, PR, RS, PE) e no Distrito Federal.

15 anos olhando para o futuro

Ao completar 15 anos de trajetória, a MedSênior celebra resultados expressivos e reafirma seu compromisso com a inovação, a ciência e o cuidado humanizado.

“Nós criamos o conceito do Bem Envelhecer e vamos seguir investindo para que ele se fortaleça. É uma filosofia que envolve cuidado diário, prevenção e promoção de uma vida plena. Nosso olhar está no presente, mas o coração e a estratégia estão voltados para o futuro, para um Brasil que envelhece com mais saúde, dignidade e protagonismo”, conclui Maely Coelho.

Com planos de expansão robustos, a MedSênior seguirá inaugurando novas unidades, ampliando serviços, incorporando tecnologias e fortalecendo sua presença em eventos, pesquisas e ações comunitárias. O objetivo é claro: liderar a transformação cultural do envelhecimento no país, inspirando pessoas a repensarem não apenas como querem viver hoje, mas quem querem ser quando envelhecerem.