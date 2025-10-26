mega:-5-apostas-no-df-acertam-a-quina.-veja-o-valor-da-bolada

A apostadora ganhadora do último sorteio da Mega-Sena caiu nas mãos de uma aposta única de Ourinhos (SP). Mas cinco bilhetes do Distrito Federal (DF) acertaram a quina.

O concurso 2.932 da Mega-Sena premiou o bilhete ganhador com R$ 96.166.949,14. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio na noite de sábado (25/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Segundo a Caixa, os números foram registrados em aposta simples, de seis dezenas apenas, em uma agência lotérica. Os números sorteados da Mega-Sena foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

Quinas

Neste sorteio, 144 apostas pelo Brasil fizeram a quina, com cinco acertos. Ganharam prêmios a partir de R$ 27.798,30.

No DF, três bilhetes com seis dezenas, dois jogados pela internet e um pela rede de lotéricas União, levaram prêmios de R$ 27 mil.

Um bolão com oito dezenas jogado pela internet ganhou R$ 83.394,90. Outra aposta com 10 números feita presencialmente na Loterias QI 15, no Lago Sul, faturou R$ 138.991,50.

Pelas regras da Caixa, apostas com mais de seis dezenas ganham prêmios maiores quando acertam a quina ou quadra.

Já 6.869 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 960,58.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.933, será na terça-feira (28/10). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.