Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 85 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (21/10), no concurso de nº 2.930 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 85 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta terça foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45. O próximo sorteio da Mega será realizado nesta quinta-feira (23/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 70 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 40.435,71, cada. Outros 5.175 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 901,57, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.