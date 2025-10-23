Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 95 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso de nº 2.931 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, nesta quinta-feira (23/10). Com isso, o prêmio acumulou em R$ 95 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta quinta foram: 04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (25/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 138 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa prêmios a partir de R$ 22.307,65, cada. Outros 6.897 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 735,73, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta quinta, a Caixa também sorteou os números da Lotomania, Timemania e Dia de Sorte.