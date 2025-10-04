Mega-Sena: aposta do DF acerta cinco números e leva R$ 63 mil

A Mega-Sena acumulou, mas um sortudo do Distrito Federal acertou cinco das seis dezenas, levando R$ 63.029,43 . O sorteio foi feito neste sábado (4/10) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados do concurso nº 2923 foram: 18-27-32-39-55-56. O próximo sorteio será na terça-feira (7/10), com o prêmio no valor de R$ 20 milhões.

A aposta foi feita por meio de canal eletrônico.

Segundo a Caixa, 29 apostas acertaram cinco dezenas e vão levar R$ 63 mil. Outras 2.749 marcaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.096,01 cada um.

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena, o apostador pode fazer o jogo em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Receba seu prêmio

Caso você seja o ganhador, é permitido resgatar o prêmio somente nas agências da Caixa, com apresentação de identidade original, CPF e recibo da aposta original e premiado. Os valores acima de R$ 10 mil são pagos em dois dias úteis, no mínimo, a partir da solicitação na agência.

Em casos do prêmio ser menor a R$ 2.112, é possível receber em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.