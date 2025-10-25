Mega-Sena: aposta simples leva R$ 96 milhões. Saiba de onde é sortudo

O concurso 2.932 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (25/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve ganhador único. A aposta vencedora, que acertou os seis números, é de Ourinhos (SP) e levará para casa a quantia exata de R$ 96.166.949,14.

De acordo com a Caixa, os números foram registrados em aposta simples, de seis dezenas apenas, em uma agência lotérica. Os números da Mega-Sena sorteados foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

Além do ganhador único de Ourinhos, outras 144 apostas pelo Brasil fizeram a quina, com cinco acertos, levando R$ 27.798,30, cada. Já 6.869 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 960,58.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.933, será na terça-feira (28/10). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.