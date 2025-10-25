Mega-Sena: apostador de SP faz aposta simples e leva R$ 96 milhões

Um apostador de Ourinhos, no interior de São Paulo, faturou o prêmio acumulado de R$ 96.166.949,14 com uma aposta simples, que custou R$ 7,00, do concurso 2.932 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (25/10). As dezenas sorteadas foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

A aposta vencedora foi registrada na Lotéria Ourinhense, no município que está distante cerca de 370 quilômetros da capital paulista e possui aproximadamente 103 mil habitantes.

Quina e novo sorteio

Outras 144 apostas acertaram a quina e vão faturar, cada uma, R$ 27.798,30. Mais 6.869 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 960,58.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.933, será na terça-feira (28/10). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.