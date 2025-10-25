25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Mega-Sena: apostador de SP faz aposta simples e leva R$ 96 milhões

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mega-sena:-apostador-de-sp-faz-aposta-simples-e-leva-r$-96-milhoes

Um apostador de Ourinhos, no interior de São Paulo, faturou o prêmio acumulado de R$ 96.166.949,14 com uma aposta simples, que custou R$ 7,00, do concurso 2.932 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (25/10). As dezenas sorteadas foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

A aposta vencedora foi registrada na Lotéria Ourinhense, no município que está distante cerca de 370 quilômetros da capital paulista e possui aproximadamente 103 mil habitantes.

Quina e novo sorteio

Outras 144 apostas acertaram a quina e vão faturar, cada uma, R$ 27.798,30. Mais 6.869 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 960,58.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.933, será na terça-feira (28/10). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost