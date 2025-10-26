26/10/2025
Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 2.932

Escrito por Agência Brasil
Um aposta levou, sozinha, o prêmio de R$ 96 milhões sorteado neste sábado (25) pelo concurso 2.932 da Mega-Sena. 

Os números sorteados foram: 04 -13 -25 – 36 -40 -53. 

A quina (5 acertos) saiu para 144 apostas, com um prêmio de R$ 27.798,30. Cerca de 6,8 mil apostadores acertaram a quadra (4 acertos) e levam um prêmio de R$ 960,58 cada. 

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na terça-feira (28), é de R$3,5 milhões. 

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

