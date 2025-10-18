18/10/2025
Mega-Sena: duas apostas do DF acertam quina e faturam até R$ 97 mil

Duas apostas do Distrito Federal acertaram cinco dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena e levaram até R$ 97 mil neste sábado (18/10).

Os números sorteados, que valiam R$ 48 milhões, foram: 03 – 07 – 08 – 34 – 35 – 51.

Uma das apostas vencedoras da quina foi realizada na Big Sorte Loteria, na Asa Sul. O sortudo, que fez uma aposta simples, faturou R$48.914,30.

Já a segunda aposta que acertou cinco dezenas foi um bolão de 15 cotas que saiu na Loterias Castelo Forte, em Ceilândia. O jogo levou uma bolada de R$97.828,50.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio principal acumulou novamente. O valor pode chegar a R$ 76 milhões no próximo sorteio, previsto para terça-feira (21/10).

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 55 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 48,9 mil cada. Outras 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 931.

Como apostar

Para participar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já na aposta com 15 números, a chance sobe para uma em 10.003.

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet. Para jogar on-line, o apostador precisa ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro no site da Caixa e efetuar o pagamento com cartão de crédito. Após o registro, um token de verificação é enviado por e-mail para ativar a conta.

Receba seu prêmio

Caso você seja o ganhador, é permitido resgatar o prêmio somente nas agências da Caixa, com apresentação de identidade original, CPF e recibo da aposta original e premiado.

Os valores acima de R$ 10 mil são pagos em dois dias úteis, no mínimo, a partir da solicitação na agência.

Em casos do prêmio ser menor do que R$ 2.112, é possível receber em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

