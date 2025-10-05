05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mega-sena-nao-tem-acertador-e-premio-vai-a-r$-20-milhoes


Logo Agência Brasil

O Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador no sorteio realizado neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 20 milhões no próximo concurso.  

As dezenas sorteadas são 18 – 27 – 32 – 39 – 55 – 56.  

  • 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 63.029,43 cada
  • 2.749 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.096,01 cada

Notícias relacionadas:

O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost