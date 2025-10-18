18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio sobe para R$ 76 milhões

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mega-sena:-ninguem-acerta-dezenas-e-premio-sobe-para-r$-76-milhoes

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (18/10), e o prêmio principal acumulou novamente pode chegar a R$ 76 milhões no próximo sorteio, previsto para terça-feira (21/10).

Os números sorteados, que valiam R$ 48 milhões, foram: 03 – 07 – 08 – 34 – 35 – 51.

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 55 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 48,9 mil cada. Outras 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 931.

4 imagensNenhuma aposta leva a Mega-Sena de carnaval, mas um sortudo do DF acerta a quinaCaixa Econômica Federal anuncia o resultado das loteriasFechar modal.1 de 4

Mega-Sena

Marcello Casal Jr./Agência Brasil2 de 4

Divulgação3 de 4

Nenhuma aposta leva a Mega-Sena de carnaval, mas um sortudo do DF acerta a quina

Rafaela Felicciano/Metrópoles4 de 4

Caixa Econômica Federal anuncia o resultado das loterias

Divulgação

Como apostar

Para participar, é necessário escolher de 6 a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já na aposta com 15 números, a chance sobe para uma em 10.003.

Leia também

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet. Para jogar on-line, o apostador precisa ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro no site da Caixa e efetuar o pagamento com cartão de crédito. Após o registro, um token de verificação é enviado por e-mail para ativar a conta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost