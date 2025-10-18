Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio sobe para R$ 76 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (18/10), e o prêmio principal acumulou novamente pode chegar a R$ 76 milhões no próximo sorteio, previsto para terça-feira (21/10).
Os números sorteados, que valiam R$ 48 milhões, foram: 03 – 07 – 08 – 34 – 35 – 51.
Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 55 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 48,9 mil cada. Outras 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 931.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Mega-Sena
Marcello Casal Jr./Agência Brasil2 de 4
Divulgação3 de 4
Nenhuma aposta leva a Mega-Sena de carnaval, mas um sortudo do DF acerta a quina
Rafaela Felicciano/Metrópoles4 de 4
Caixa Econômica Federal anuncia o resultado das loterias
Divulgação
Como apostar
Para participar, é necessário escolher de 6 a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já na aposta com 15 números, a chance sobe para uma em 10.003.
Leia também
-
Mega-Sena sorteia R$ 48 milhões neste sábado. Confira o resultado
-
Mega-sena: três apostas do DF acertam a quina; saiba o valor da bolada
-
Gabaritos idênticos no CNU: PF diz que é como ganhar 18 Mega-Senas
Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet. Para jogar on-line, o apostador precisa ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro no site da Caixa e efetuar o pagamento com cartão de crédito. Após o registro, um token de verificação é enviado por e-mail para ativar a conta.