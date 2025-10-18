Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio sobe para R$ 76 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (18/10), e o prêmio principal acumulou novamente pode chegar a R$ 76 milhões no próximo sorteio, previsto para terça-feira (21/10).

Os números sorteados, que valiam R$ 48 milhões, foram: 03 – 07 – 08 – 34 – 35 – 51.

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 55 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 48,9 mil cada. Outras 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 931.

Como apostar

Para participar, é necessário escolher de 6 a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já na aposta com 15 números, a chance sobe para uma em 10.003.

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet. Para jogar on-line, o apostador precisa ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro no site da Caixa e efetuar o pagamento com cartão de crédito. Após o registro, um token de verificação é enviado por e-mail para ativar a conta.