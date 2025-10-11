11/10/2025
Universo POP
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Escrito por Agência Brasil
mega-sena-sorteia-neste-sabado-premio-acumulado-em-r$-27-milhoes

As seis dezenas do concurso 2.926 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

