04/10/2025
Mega-Sena sorteia R$ 12,7 milhões neste sábado; confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (4/10), os sorteios dos concursos 291 da +Milionária; 1124 do Dia de Sorte; 2923 da Mega-Sena; 6844 da Quina; 2303 da Timemania; e 3504 da Lotofácil.

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

  • +Milionária:

22 – 19 – 31 – 15 – 30 – 14

Trevos: 4 e 3

  • Dia de Sorte

31 – 02 – 28 –  27 –  30 –  24 –  18

Mês da sorte: 07 (Julho)

  • Mega-Sena

39 – 56 – 55 – 32 –  18 –  27

  • Quina

59 – 09 –  11 –  05 –  52

  • Timemania

46 –  42 –  48 – 45 –  55 –  20 –  75

Time do coração: 26 –  Chapecoense/ SC

  • Lotofácil

07 –  06 –  23 – 12 – 02 – 21 –  22 – 17 – 10 – 09 – 16 –  15 – 04 – 01 – 25

