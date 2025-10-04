Mega-Sena sorteia R$ 12,7 milhões neste sábado; confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (4/10), os sorteios dos concursos 291 da +Milionária; 1124 do Dia de Sorte; 2923 da Mega-Sena; 6844 da Quina; 2303 da Timemania; e 3504 da Lotofácil.

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

+Milionária:

22 – 19 – 31 – 15 – 30 – 14

Trevos: 4 e 3

Dia de Sorte

31 – 02 – 28 – 27 – 30 – 24 – 18

Mês da sorte: 07 (Julho)

Mega-Sena

39 – 56 – 55 – 32 – 18 – 27

Quina

59 – 09 – 11 – 05 – 52

Timemania

46 – 42 – 48 – 45 – 55 – 20 – 75

Time do coração: 26 – Chapecoense/ SC

Lotofácil

07 – 06 – 23 – 12 – 02 – 21 – 22 – 17 – 10 – 09 – 16 – 15 – 04 – 01 – 25