Mega-Sena sorteia R$ 17 milhões nesta terça. Confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira (7/10), os sorteios dos concursos 1125 do Dia de Sorte; 2924 da Mega-Sena; 6846 da Quina; 2304 da Timemania; e 3506 da Lotofácil.

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Dia de Sorte

01 – 02 – 07 – 11 – 14 – 21 – 27;

Mês da sorte: 04 – Abril

Mega-Sena

10 – 19 – 30 – 40 – 48 – 54;

Quina

04 – 49 – 51 – 57 – 63;

Timemania

09 – 22 – 31 – 51 – 53 – 62 – 74;

Time do coração: Brusque (SC)

Lotofácil

03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25.