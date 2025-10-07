Mega-Sena sorteia R$ 17 milhões nesta terça. Confira os números

07/10/2025
Escrito por Metrópoles
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira (7/10), os sorteios dos concursos 1125 do Dia de Sorte; 2924 da Mega-Sena; 6846 da Quina; 2304 da Timemania; e 3506 da Lotofácil.

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Dia de Sorte

01 – 02 –  07 –  11 –  14 – 21 –  27;

Mês da sorte: 04 – Abril

Mega-Sena
10 –  19 –  30 – 40 – 48 – 54;

Quina

04 – 49 – 51 – 57 –  63;

Timemania

09 – 22 – 31 – 51 –  53 – 62 – 74;

Time do coração: Brusque (SC)

Lotofácil

03 – 04 – 05 – 06 – 08 –  11 – 12 – 13 –  16 –  17 – 18 –  22 – 23 – 24 –  25.

