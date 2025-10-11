Mega-Sena sorteia R$ 27 milhões neste sábado. Confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (11/10), os sorteios dos concursos 2.926 da Mega-Sena; 293 da +Milionária; 1127 do Dia de Sorte; 6850 da Quina; 2306 da Timemania; e 3510 da Lotofácil.

Os números foram anunciados a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 27.010.210,80. O próximo sorteio de concurso será na terça-feira (14/10).

Confira os resultados:

Mega-Sena

03 – 04 – 14 – 35 – 45 – 49

+Milionária

33 – 29 – 42 – 04 – 21 – 39

Trevos: 4 e 1

Dia de Sorte

19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11

Mês da sorte: 03 (Março)

Quina

61 – 71 – 55 – 72 – 34

Timemania

11 – 17 – 72 – 76 – 51 – 71 – 69

Time do Coração: 71 (São Paulo-SP)

Lotofácil

15 – 01 – 23 – 02 – 04 – 17 – 05 – 06 – 14 – 08 – 21 – 03 – 13 – 07 – 22