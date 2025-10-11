Mega-Sena sorteia R$ 27 milhões neste sábado. Confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (11/10), os sorteios dos concursos 2.926 da Mega-Sena; 293 da +Milionária; 1127 do Dia de Sorte; 6850 da Quina; 2306 da Timemania; e 3510 da Lotofácil.
Os números foram anunciados a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Leia também
-
Mega-Sena sorteia R$ 17 milhões nesta terça. Confira os números
-
Mega-Sena: aposta do DF acerta cinco números e leva R$ 63 mil
-
Mega-Sena sorteia R$ 12,7 milhões neste sábado. Confira os números
O prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 27.010.210,80. O próximo sorteio de concurso será na terça-feira (14/10).
Confira os resultados:
- Mega-Sena
03 – 04 – 14 – 35 – 45 – 49
- +Milionária
33 – 29 – 42 – 04 – 21 – 39
Trevos: 4 e 1
- Dia de Sorte
19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11
Mês da sorte: 03 (Março)
- Quina
61 – 71 – 55 – 72 – 34
- Timemania
11 – 17 – 72 – 76 – 51 – 71 – 69
Time do Coração: 71 (São Paulo-SP)
- Lotofácil
15 – 01 – 23 – 02 – 04 – 17 – 05 – 06 – 14 – 08 – 21 – 03 – 13 – 07 – 22