Mega-Sena sorteia R$ 48 milhões neste sábado. Confira o resultado

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (18/10), os sorteios dos concursos 2.929 da Mega-Sena; 6.857 da Quina; 3.516 da Lotofácil; 2.310 da Timemania; 1.131 do Dia de Sorte; e 297 da +Milionária.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

03 – 08 – 07 – 51 – 35 – 34

Quina

16 – 05 – 10 – 33 – 53

Lotofácil

12 – 03 – 11 – 15 – 20 – 25 – 23 – 14 – 18 – 02 – 17 – 13 – 19 – 06 – 21

Dia de Sorte

30 – 10 – 27 – 07 – 12 – 14 – 04

Mês: Novembro (11)

Timemania

45 – 39 – 03 – 22 – 77 – 21 – 02

Time do coração: 50 – Londrina (PR)

+ Milionária

24 – 28 – 26 – 02 – 12 – 29

Trevos da sorte: 3 e 1

