Mega-Sena sorteia R$ 48 milhões neste sábado. Confira o resultado

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (18/10), os sorteios dos concursos 2.929 da Mega-Sena; 6.857 da Quina; 3.516 da Lotofácil; 2.310 da Timemania; 1.131 do Dia de Sorte; e 297 da +Milionária.
Leia também
-
Mega-sena: três apostas do DF acertam a quina; saiba o valor da bolada
-
Gabaritos idênticos no CNU: PF diz que é como ganhar 18 Mega-Senas
Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os resultados:
Mega-Sena
03 – 08 – 07 – 51 – 35 – 34
Quina
16 – 05 – 10 – 33 – 53
Lotofácil
12 – 03 – 11 – 15 – 20 – 25 – 23 – 14 – 18 – 02 – 17 – 13 – 19 – 06 – 21
Dia de Sorte
30 – 10 – 27 – 07 – 12 – 14 – 04
Mês: Novembro (11)
Timemania
45 – 39 – 03 – 22 – 77 – 21 – 02
Time do coração: 50 – Londrina (PR)
+ Milionária
24 – 28 – 26 – 02 – 12 – 29
Trevos da sorte: 3 e 1
4 imagensFechar modal.1 de 4
Mega-Sena
Marcello Casal Jr./Agência Brasil2 de 4
Divulgação3 de 4
Nenhuma aposta leva a Mega-Sena de carnaval, mas um sortudo do DF acerta a quina
Rafaela Felicciano/Metrópoles4 de 4
Caixa Econômica Federal anuncia o resultado das loterias
Divulgação