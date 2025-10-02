02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Mega-Sena sorteia R$ 7 milhões nesta quinta-feira. Confira o resultado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mega-sena-sorteia-r$-7-milhoes-nesta-quinta-feira.-confira-o-resultado

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (2/10), os sorteios dos concursos 2.922 da Mega-Sena; 6.842 da Quina; 3.502 da Lotofácil; 2.302 da Timemania; e 1.123 do Dia de Sorte.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

  • Mega-Sena

40 – 23 – 04 – 39 – 30 – 41

  • Quina

12 – 52 – 41 – 33 – 25

Leia também
  • Lotofácil

09 – 17 – 16 – 07 – 04 – 05 – 15 – 06 – 20 – 19 – 25 – 14 – 18 – 21 – 08

  • Dia de Sorte

05 – 09 – 02 – 12 – 10 – 28 – 23

Mês: Maio (05)

  • Timemania

77 – 16 – 22 – 31 – 11 – 30 – 46

Time do coração: 19 (Brasiliense/ DF)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost