Mega-Sena sorteia R$ 7 milhões nesta quinta-feira. Confira o resultado

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (2/10), os sorteios dos concursos 2.922 da Mega-Sena; 6.842 da Quina; 3.502 da Lotofácil; 2.302 da Timemania; e 1.123 do Dia de Sorte.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

40 – 23 – 04 – 39 – 30 – 41

Quina

12 – 52 – 41 – 33 – 25

Lotofácil

09 – 17 – 16 – 07 – 04 – 05 – 15 – 06 – 20 – 19 – 25 – 14 – 18 – 21 – 08

Dia de Sorte

05 – 09 – 02 – 12 – 10 – 28 – 23

Mês: Maio (05)

Timemania

77 – 16 – 22 – 31 – 11 – 30 – 46

Time do coração: 19 (Brasiliense/ DF)