Mega-Sena: sortudo que ganhou R$ 96 milhões fez aposta de R$ 6

O sortudo da cidade de Ourinhos (SP) que ganhou R$ 96 milhões no concurso 2932 da Mega-Sena fez uma aposta mínima, que custa R$ 6. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O ganhador tem 90 dias para retirar a fortuna. O bilhete premiado foi preenchido na Lotérica Ourinhense.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 04, 13, 25, 36, 40 e 53. Veja o resumo da premiação:

6 acertos – 1 aposta ganhadora: R$ 96.166.949,14

5 acertos – 144 apostas ganhadoras: R$ 27.798,30

4 acertos – 6.869 apostas ganhadoras: R$ 960,58

Arrecadação total: R$ 100.453.338

Chances

Para quem aposta com o bilhete simples, que custa R$ 6, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Já para quem faz um jogo com 20 números, que custa R$ 232 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.

Como jogar na Mega-Sena?

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, até as 19h. Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio principal vai para quem acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Como jogar on-line?

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor máximo aceito é de R$ 500. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.

O apostador pode escolher a quantidade de números ou deixar que o sistema selecione aleatoriamente. Também é possível utilizar sites que geram números aleatórios para a aposta.