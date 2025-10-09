Oportunidade! Megafeirão oferece mais de 200 vagas de emprego em Rio Branco nesta sexta-feira

O SEST SENAT Rio Branco realiza nesta sexta-feira, 10 de outubro, uma ampla ação de empregabilidade com diversas oportunidades de trabalho em diferentes áreas profissionais. O evento acontece na sede da instituição, localizada na Rodovia AC-40, nº 200, Vila Acre, das 8h às 17h.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado para participar do processo de seleção, realizar entrevistas e conhecer de perto as empresas que estão contratando. Segundo a coordenação, todas as empresas participantes se comprometeram a permanecer no local até o final do evento, garantindo atendimento a todos os candidatos.

De acordo com a organização, não é preciso chegar de madrugada. As empresas estarão presentes até as 17 horas, atendendo todos os candidatos com a mesma atenção. Mesmo quem não fez a inscrição antecipada poderá se cadastrar na hora e participar normalmente.

O evento contará com uma tenda especial — o “Feirão de Empregos” — onde os participantes poderão se cadastrar, entregar currículos e passar por entrevistas imediatas. A iniciativa faz parte do compromisso do SEST SENAT em fortalecer a formação profissional e a empregabilidade no Acre, conectando empresas e trabalhadores e impulsionando o desenvolvimento do setor de transporte e serviços. Faça sua inscrição aqui. https://www.sestsenat.org.br/feira-emprega-2025-rio-branco-inscricao.

Áreas com vagas disponíveis:

Vendas & Atendimento:

Consultor(a) de Vendas, Vendedor(a) Externo, Telemarketing, Atendente, Operador de Caixa e Call Center (Caixa Econômica).

Administrativo & Financeiro:

Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar Contábil, Assistente Financeiro, Assistente de RH, Analista de Controle e estágios nas áreas Administrativa, Financeira, RH e Comercial.

Mecânica & Manutenção:

Mecânico Diesel, Auxiliar Mecânico, Técnico em Infraestrutura, Técnico em Telecomunicações e Instalações e Técnico em Segurança do Trabalho (TST).

Transporte & Logística:

Motorista (carro leve, caminhão, carreta, distribuição), Auxiliar de Logística (inclui PCD), Ajudante de Distribuição, Ajudante de Armazém, Operador de Empilhadeira, Promotor de Vendas, Auxiliar de Expedição, Representante de Negócio, Analista de Frota, Assistente de Logística e Estágio em Logística.

Alimentação & Produção:

Auxiliar de Produção, Auxiliar de Cozinha, Operador de Câmaras Frias e Pizzaiolo.

Gestão & Supervisão: Coordenador de Marketing, Supervisor de Loja e Gerente de Loja.

Com mais de 200 vagas disponíveis, o Feirão do SEST SENAT é uma excelente oportunidade para quem busca recolocação no mercado ou o primeiro emprego. A ação reforça o papel da instituição como aliada do trabalhador e do desenvolvimento econômico acreano.