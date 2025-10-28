Megaoperação no Alemão: veja prisões e armas do CV apreendidas

Durante a Operação Contenção, realizada nesta terça-feira (28/10) por forças de segurança do Rio de Janeiro e do Governo do Estado, 23 traficantes foram presos, segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Até o momento, foram apreendidos 10 fuzis, uma pistola e nove motocicletas. A ação cumpre 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e Penha, que somam 26 comunidades.

Leia também

Os moradores foram despertados pelo barulho de tiros e pela fumaça gerada por incêndios em barricadas erguidas por traficantes para dificultar o avanço policial. Entre os alvos, investigações apontam que pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará. Durante os confrontos, cinco pessoas morreram; informações preliminares indicam que os suspeitos eram da Bahia e do Espírito Santo. Os feridos seguem internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Um policial do Bope foi atingido de raspão na perna. Três pessoas inocentes também ficaram feridas: um homem em situação de rua levou um tiro nas costas e foi levado ao Getúlio Vargas; uma mulher, que treinava em uma academia, foi atingida e socorrida pelo marido; e outro homem foi baleado enquanto trabalhava em um ferro-velho.

Veja imagens:

Em retaliação à megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira (28/10), traficantes do Comando Vermelho (CV) lançaram bombas com drones contra policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil do RJ.

Vídeo dos drones lançando as bombas:

Mais detalhes da operação:

A operação, resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

A ação policial tem a participação de promotores do Ministério Público Estadual e tem como objetivo capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados.

O objetivo é conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.

Também participam agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.

“O poder é do Estado”

Segundo o governador Cláudio Castro, “Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”.

A operação conta ainda com apoio tecnológico, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para atendimento emergencial.