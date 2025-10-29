29/10/2025
Megaoperação no Rio de Janeiro tem sete acreanos entre os investigados e presos; confira

Suspeitos acreanos estariam ligados ao Comando Vermelho e fugiam de investigações locais

Nesta última terça-feira (28), a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação de grande escala nos complexos da Penha e do Alemão, na qual sete suspeitos naturais do Acre foram identificados entre os alvos ligados a facções criminosas na capital fluminense. A informação foi divulgada pelo Estadão, com base em dados oficiais da corporação.

Ao longo da ação, foram cumpridos mais de 150 mandados de busca e apreensão e efetuadas cerca de 80 prisões. Segundo as investigações, os suspeitos acreanos teriam se deslocado para o Rio de Janeiro após se envolverem em crimes em seus estados de origem, mantendo ligação com o Comando Vermelho (CV).

Suspeitos acreanos estariam ligados ao Comando Vermelho e fugiam de investigações locais/Foto: Agência Brasil

O Pará apresentou o maior número de alvos identificados, com 78 suspeitos. A Polícia Civil local destacou que muitos desses criminosos continuam coordenando o tráfico e o envio de drogas para outras cidades de forma remota. No Acre, os nomes dos sete envolvidos ainda não foram oficialmente divulgados.

Além do Acre e do Pará, a operação alcançou suspeitos de outros estados, incluindo Amazonas (21), Amapá (5), Bahia (18) e Ceará (10), reforçando o caráter nacional da rede criminosa investigada.

