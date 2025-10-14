Meia tonelada de crack é apreendida em carga de gelo e peixe em SP

A Polícia Militar (PM) interceptou um caminhão com meia tonelada de crack no município de Bálsamo, na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite dessa segunda-feira (13/10). Segundo a corporação, os entorpecentes são avaliados em cerca de R$ 12 milhões.
A abordagem foi feita na Rodovia Euclides da Cunha. Escondida em meio a uma carga de gelo e peixe, a droga seria levada até a capital paulista.
O motorista, de 31 anos, foi preso em flagrante. Ele também era procurado por não pagar pensão alimentícia.
Crack apreendido
- A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal de Goiás.
- “Os agentes informaram os policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) sobre um caminhão com placas de Rondônia, que estaria transportando os entorpecentes”, destacou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo.
- Durante a vistoria no veículo, foram confiscados 442 tijolos de crack.
- O indiciado foi detido e apresentado à sede da Polícia Federal (PF).