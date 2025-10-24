Mel Maia fala em amadurecimento da carreira em nova série da Netflix

Aos 21 anos, Mel Maia vive uma nova fase profissional com a estreia de Os Donos do Jogo, série da Netflix. Na trama, ela interpreta Mirna, uma das herdeiras do império dos Guerra. Articulada e com visão de negócios, a personagem herdou as características do pai e enfrenta a irmã Suzana (Giullia Buscaccio) em uma disputa marcada por poder e ambição.
Durante a premiére da série, no Rio, Mel contou ao Metrópoles que buscou dentro de si elementos para construir a personagem.
“Eu acho que a Mel trouxe mais essa sedução pra Mirna, porque explorei muito o que tem dentro de mim pra levar pra ela. A gente é muito parecida, temos uma personalidade muito parecida”, disse a atriz.
Os Donos do Jogo
Juliana Paes como Leila em Os Donos do Jogo
Chico Diaz como Galego, Xamã como Búfalo em Os Donos do Jogo
André Lamoglia como Profeta, Juliana Paes como Leila em Os Donos do Jogo
André Lamoglia como Profeta, Mel Maia como Mirna em Os Donos do Jogo
A atriz também falou sobre a fase mais madura e deu detalhes sobre o que chamou de uma “virada de chave” na carreira. “As pessoas agora vão me ver como uma mulher adulta, e eu fico feliz porque o público cresceu junto comigo. Me viram com 5 anos de idade na TV e agora estão acompanhando essa transformação”, afirmou.
Os Donos do Jogo estreia em 29 de outubro na Netflix.
Veja um trecho da entrevista:
