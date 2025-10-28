Melhor amigo de Zé Felipe reage a namoro de Virginia e Vini Jr.

João Victor Cocá, melhor amigo de Zé Felipe, reagiu a publicação do pedido de namoro de Virginia e Vini Jr. O casal assumiu o relacionamento nesta terça-feira (28/10) por meio das redes sociais.
Cocá, que namorou Duda Freire, melhor amiga de Virginia, curtiu a publicação. A atitude chamou atenção dos fãs de Zé Felipe.
Duda também estaria vivendo um novo romance, agora com o assessor pessoal de Vini Jr., Felipe Silveira. Os casais passaram alguns dias juntos em Monte Carlo, em Mônaco, também ao lado de Eder Militão e Tainá Castro.
Além de ser amigo de Zé Felipe, João Victor Cocá também é padrinho de Maria Alice, filha mais velha do cantor com Virginia.
Pedido de namoro
Após muitos rumores e polêmicas, Virginia Fonseca e Vini Jr. finalmente estão namorando. O casal divulgou a notícia com fotos dos dois juntinhos em um quarto de hotel.
Para o pedido, o jogador preparou uma surpresa e decorou uma cama com balões vermelhos e ursinhos. No meio, desenhou um coração com pétalas de rosas vermelhas e deixou uma caixa com um presentes.