Melhor amigo de Zé Felipe reage a namoro de Virginia e Vini Jr.

João Victor Cocá, melhor amigo de Zé Felipe, reagiu a publicação do pedido de namoro de Virginia e Vini Jr. O casal assumiu o relacionamento nesta terça-feira (28/10) por meio das redes sociais.

Cocá, que namorou Duda Freire, melhor amiga de Virginia, curtiu a publicação. A atitude chamou atenção dos fãs de Zé Felipe.

Duda também estaria vivendo um novo romance, agora com o assessor pessoal de Vini Jr., Felipe Silveira. Os casais passaram alguns dias juntos em Monte Carlo, em Mônaco, também ao lado de Eder Militão e Tainá Castro.

Além de ser amigo de Zé Felipe, João Victor Cocá também é padrinho de Maria Alice, filha mais velha do cantor com Virginia.

Pedido de namoro

Após muitos rumores e polêmicas, Virginia Fonseca e Vini Jr. finalmente estão namorando. O casal divulgou a notícia com fotos dos dois juntinhos em um quarto de hotel.

Para o pedido, o jogador preparou uma surpresa e decorou uma cama com balões vermelhos e ursinhos. No meio, desenhou um coração com pétalas de rosas vermelhas e deixou uma caixa com um presentes.

