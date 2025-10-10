10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

“Melhor da Tarde” cresce e tem sua melhor semana na Band

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“melhor-da-tarde”-cresce-e-tem-sua-melhor-semana-na-band

Considerando as audiências das manhãs ou mesmo do prime-time, a disputa no horário da tarde está ainda mais intensa e com registros bem significativos.

Não por outras razões, mas por ser uma faixa com número de ligados quase que invariável, há muito tempo estabelecidos.

Veja as fotos

Foto: Rodrigo Moraes/Band
Melhor da TardeFoto: Rodrigo Moraes/Band
Reprodução: X/@realmadrid
Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do VillarealReprodução: X/@realmadrid
Portal LeoDias
“Eu estou tão ansiosa! Um friozinho na barriga”, disse Chris.Portal LeoDias
Foto: Reprodução/LeoDias
Antes e depois da transformação de Chris Flores para estrear no “Melhor da Tarde”, na BandFoto: Reprodução/LeoDias
Portal LeoDias
Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias.Portal LeoDias

Toda e qualquer oscilação, de um ou outro programa, se dá na base do perde ou ganha, porque o percentual de pessoas assistindo nunca vai além de oscilações quase imperceptíveis.

Daí observar a importância do crescimento do novo “Melhor da Tarde”, diante de Globo, Fabíola Reipert no “Balanço” e Sonia Abrão na Rede TV!, uma pauleira brava, especialmente nesta que está sendo a sua melhor semana

Como há muito não acontecia, o programa agora com Leo Dias, JP Vergueiro, Thiago Pasqualotto e o pessoal do portal está conseguindo se inserir na briga por melhores posições e em vias de levar a Band para as primeiras colocações.

Nesses últimos dias, inclusive, partiram do “MDT” todas as informações sobre esse “buchichoso” caso da Virgínia com Vini Jr.

E, segunda-feira, com toda classe e elegância, ainda tem a estreia de Chris Flores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost