“melhor-da-tarde”-cresce-e-tem-sua-melhor-semana-na-band

Considerando as audiências das manhãs ou mesmo do prime-time, a disputa no horário da tarde está ainda mais intensa e com registros bem significativos.

Não por outras razões, mas por ser uma faixa com número de ligados quase que invariável, há muito tempo estabelecidos.

Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do Villareal "Eu estou tão ansiosa! Um friozinho na barriga", disse Chris. Antes e depois da transformação de Chris Flores para estrear no "Melhor da Tarde", na Band Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias.

Toda e qualquer oscilação, de um ou outro programa, se dá na base do perde ou ganha, porque o percentual de pessoas assistindo nunca vai além de oscilações quase imperceptíveis.

Daí observar a importância do crescimento do novo “Melhor da Tarde”, diante de Globo, Fabíola Reipert no “Balanço” e Sonia Abrão na Rede TV!, uma pauleira brava, especialmente nesta que está sendo a sua melhor semana

Como há muito não acontecia, o programa agora com Leo Dias, JP Vergueiro, Thiago Pasqualotto e o pessoal do portal está conseguindo se inserir na briga por melhores posições e em vias de levar a Band para as primeiras colocações.

Nesses últimos dias, inclusive, partiram do “MDT” todas as informações sobre esse “buchichoso” caso da Virgínia com Vini Jr.

E, segunda-feira, com toda classe e elegância, ainda tem a estreia de Chris Flores.