“Melhor fase da vida”, diz Zé Felipe ao falar sobre Ana Castela

Vivendo um affair com Ana Castela, Zé Felipe abriu o coração ao falar sobre a nova fase. Questionado sobre como anda sua vida amorosa, o cantor sertanejo destacou o quanto o relacionamento tem trazido leveza e felicidade ao seu dia a dia.

“Estou muito feliz, acho que tô vivendo a fase mais feliz da minha vida, tá leve, tá tudo incrível”, disse o filho de Leonardo.

O comentário de Zé Felipe chega logo após a Boiadeira assumir publicamente que os dois estão se conhecendo melhor nessa quarta-feira (2/10).

Ana Castela e Zé Felipe

Zé Felipe e Ana Castela no Pantanal

Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores

Ana Castela desconversa ao ser questionada sobre Zé Felipe

Vale destacar que Zé Felipe e Virginia, pais de três filhos, oficializaram a separação em junho deste ano. A influencidora estaria vivendo um affair com o jogador Vini Jr.