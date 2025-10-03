“Melhor fase da vida”, diz Zé Felipe ao falar sobre Ana Castela

03/10/2025
Escrito por Metrópoles
Vivendo um affair com Ana Castela, Zé Felipe abriu o coração ao falar sobre a nova fase. Questionado sobre como anda sua vida amorosa, o cantor sertanejo destacou o quanto o relacionamento tem trazido leveza e felicidade ao seu dia a dia.

“Estou muito feliz, acho que tô vivendo a fase mais feliz da minha vida, tá leve, tá tudo incrível”, disse o filho de Leonardo.

O comentário de Zé Felipe chega logo após a Boiadeira assumir publicamente que os dois estão se conhecendo melhor nessa quarta-feira (2/10).

Vale destacar que Zé Felipe e Virginia, pais de três filhos, oficializaram a separação em junho deste ano. A influencidora estaria vivendo um affair com o jogador Vini Jr.

