“Melhor parceiro de cena que já tive”, diz Rafa Vitti sobre Caramelo

09/10/2025
No filme Caramelo, da Netflix, que chegou à plataforma nessa quarta-feira (8/10), Rafa Vitti interpreta Pedro, um chef de cozinha em ascensão que recebe o diagnóstico de uma doença grave. No entanto, um vira-lata que aparece de forma inesperada o ajuda a redescobrir a graça da vida.

Em meio à produção do longa, o Metrópoles foi convidado para acompanhar um dia de gravações em São Paulo. Na ocasião, o ator falou sobre a relação real que desenvolveu com o principal colega de cena, o cão Amendoim (nome real).

Leia também

O cão chegou a ser levado para passar alguns dias na casa de Vitti. “Foi muito positivo também para a gente ter a interação. E ele poder estar realmente na cena comigo, porque muitas vezes a gente tem como fazer sem ele. Só que aí sou eu olhando para o nada e tendo que imaginar, criar e reagir ao nada. Então, é legal o que ele também me entrega, para a gente poder construir a cena junto, tal qual um ator contracenando. Então, posso dizer que é o melhor parceiro de cena que eu já tive na vida”, garantiu.

No total, participaram do longa quatro dublês adultos e quatro filhotes. Nas cenas em que o protagonista aparece com o animal de estimação, o ambiente precisava estar cuidadosamente preparado.

“Eu tenho muitas e muitas cenas com o Amendoim. Exige uma certa calma nossa do set, todo mundo, para não dispersar, porque, apesar de ele ser treinado e tudo mais, ele tem um instinto que o personagem precisa ter, que é um cachorro espevitado e totalmente enérgico e bagunceiro. E carismático, né?!”, avaliou Vitti. “Trabalhar com o Amendoim é um prazer imenso. A gente forma uma dupla muito boa.”

Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da Netflix

Rafa Vitti em cena do filme Caramelo, da Netflix

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação2 de 6

Amendoim como Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação3 de 6

Rafa Vitti contou que chegou a levar o cão para casa

Alexandre Schneider/Netflix/Divulgação4 de 6

O novo longa da Netflix estreia nessa quarta-feira (8/10)

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação5 de 6

Diego Freitas, diretor do filme Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação6 de 6

Raffa Vitti interpreta um aspirante a chef de cozinha que é obcecado pelo trabalho

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação

 

Sobre o filme Caramelo

Com direção de Diego Freitas (Depois do Universo), Caramelo reúne no elenco Rafael Vitti, Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de Cristina Pereira e Carolina Ferraz. Há ainda uma participação especial da chef Paola Carosella.

Produzido pela Migdal Filmes por meio da primeira parceria com a Netflix, o roteiro é assinado por Diego Freitas (ideia original), Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback. As gravações tiveram a presença do treinador de animais Luis Estrelas, responsável também pelo bem-estar animal no set, assim como a consultoria do adestrador norte-americano Mike Miliotti.

