Melhores atacantes do EA FC 26: conheça os 10 matadores com maiores OVR do jogo

Mbappé, Dembélé e Haaland lideram o ranking dos artilheiros mais letais do novo título da EA Sports

No EA Sports FC 26, contar com um atacante decisivo pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. No modo Carreira ou no Ultimate Team, esses jogadores são as principais armas ofensivas — combinando velocidade, precisão e presença de área.

Melhores atacantes do EA FC 26: 10 matadores com o maiores OVR no jogo — Foto: Divulgação/EA Sports

O TechTudo listou os 10 melhores atacantes do EA FC 26, com base no Overall Rating (OVR) e nos playstyles que tornam cada um único dentro do jogo. Entre os nomes estão craques como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland e Alessia Russo, cada um dominando um estilo de ataque.

Os 10 melhores atacantes do EA FC 26

Posição Jogador OVR Destaques de Jogo
🥇 Kylian Mbappé 91 Playstyle Impulso — combina explosão e finalização precisa.
🥈 Ousmane Dembélé 90 Veloz e imprevisível, domina dribles e cortes em alta velocidade.
🥉 Erling Haaland 90 Força física e Chute Rasteiro o tornam implacável na área.
4️⃣ Alessia Russo 89 Versátil e eficiente, excelente posicionamento ofensivo.
5️⃣ Khadija Shaw 89 Potência e cabeceio letal, ideal para cruzamentos.
6️⃣ Harry Kane 89 Cabeça Fria e finalização clínica com ambos os pés.
7️⃣ Marie Katoto 88 Combina força com técnica refinada e Chute Colocado.
8️⃣ Robert Lewandowski 88 Experiente e técnico, com o playstyle Cavadinha.
9️⃣ Sophia Wilson 88 Domínio de bola e leitura ofensiva apurada.
🔟 Lautaro Martínez 88 Vanguarda e precisão nos chutes de trivela.

O que muda no EA FC 26

O novo título da EA Sports aprimora o sistema de playstyles, dando mais identidade aos atletas e permitindo que os jogadores escolham atacantes de acordo com seu estilo de jogo — seja de velocidade, força física ou técnica refinada.

O EA FC 26 está disponível para:

  • PC (Steam e Epic Games Store) – R$ 299

  • Xbox Series X|S, Xbox One e Switch 2 – R$ 349

  • PS5 e PS4 – R$ 349,90

Fonte: TechTudo / EA Sports FC 26
✍️ Redigido por ContilNet

