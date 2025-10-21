Melhores atacantes do EA FC 26: conheça os 10 matadores com maiores OVR do jogo

No EA Sports FC 26, contar com um atacante decisivo pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. No modo Carreira ou no Ultimate Team, esses jogadores são as principais armas ofensivas — combinando velocidade, precisão e presença de área.
O TechTudo listou os 10 melhores atacantes do EA FC 26, com base no Overall Rating (OVR) e nos playstyles que tornam cada um único dentro do jogo. Entre os nomes estão craques como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland e Alessia Russo, cada um dominando um estilo de ataque.
Os 10 melhores atacantes do EA FC 26
|Posição
|Jogador
|OVR
|Destaques de Jogo
|🥇
|Kylian Mbappé
|91
|Playstyle Impulso — combina explosão e finalização precisa.
|🥈
|Ousmane Dembélé
|90
|Veloz e imprevisível, domina dribles e cortes em alta velocidade.
|🥉
|Erling Haaland
|90
|Força física e Chute Rasteiro o tornam implacável na área.
|4️⃣
|Alessia Russo
|89
|Versátil e eficiente, excelente posicionamento ofensivo.
|5️⃣
|Khadija Shaw
|89
|Potência e cabeceio letal, ideal para cruzamentos.
|6️⃣
|Harry Kane
|89
|Cabeça Fria e finalização clínica com ambos os pés.
|7️⃣
|Marie Katoto
|88
|Combina força com técnica refinada e Chute Colocado.
|8️⃣
|Robert Lewandowski
|88
|Experiente e técnico, com o playstyle Cavadinha.
|9️⃣
|Sophia Wilson
|88
|Domínio de bola e leitura ofensiva apurada.
|🔟
|Lautaro Martínez
|88
|Vanguarda e precisão nos chutes de trivela.
O que muda no EA FC 26
O novo título da EA Sports aprimora o sistema de playstyles, dando mais identidade aos atletas e permitindo que os jogadores escolham atacantes de acordo com seu estilo de jogo — seja de velocidade, força física ou técnica refinada.
O EA FC 26 está disponível para:
-
PC (Steam e Epic Games Store) – R$ 299
-
Xbox Series X|S, Xbox One e Switch 2 – R$ 349
-
PS5 e PS4 – R$ 349,90
Fonte: TechTudo / EA Sports FC 26
