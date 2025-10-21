Melhores atacantes do EA FC 26: conheça os 10 matadores com maiores OVR do jogo

No EA Sports FC 26, contar com um atacante decisivo pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. No modo Carreira ou no Ultimate Team, esses jogadores são as principais armas ofensivas — combinando velocidade, precisão e presença de área.

O TechTudo listou os 10 melhores atacantes do EA FC 26, com base no Overall Rating (OVR) e nos playstyles que tornam cada um único dentro do jogo. Entre os nomes estão craques como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland e Alessia Russo, cada um dominando um estilo de ataque.

Os 10 melhores atacantes do EA FC 26

Posição Jogador OVR Destaques de Jogo 🥇 Kylian Mbappé 91 Playstyle Impulso — combina explosão e finalização precisa. 🥈 Ousmane Dembélé 90 Veloz e imprevisível, domina dribles e cortes em alta velocidade. 🥉 Erling Haaland 90 Força física e Chute Rasteiro o tornam implacável na área. 4️⃣ Alessia Russo 89 Versátil e eficiente, excelente posicionamento ofensivo. 5️⃣ Khadija Shaw 89 Potência e cabeceio letal, ideal para cruzamentos. 6️⃣ Harry Kane 89 Cabeça Fria e finalização clínica com ambos os pés. 7️⃣ Marie Katoto 88 Combina força com técnica refinada e Chute Colocado. 8️⃣ Robert Lewandowski 88 Experiente e técnico, com o playstyle Cavadinha. 9️⃣ Sophia Wilson 88 Domínio de bola e leitura ofensiva apurada. 🔟 Lautaro Martínez 88 Vanguarda e precisão nos chutes de trivela.

O que muda no EA FC 26

O novo título da EA Sports aprimora o sistema de playstyles, dando mais identidade aos atletas e permitindo que os jogadores escolham atacantes de acordo com seu estilo de jogo — seja de velocidade, força física ou técnica refinada.

O EA FC 26 está disponível para:

PC (Steam e Epic Games Store) – R$ 299

Xbox Series X|S, Xbox One e Switch 2 – R$ 349

PS5 e PS4 – R$ 349,90

Fonte: TechTudo / EA Sports FC 26

✍️ Redigido por ContilNet